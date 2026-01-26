Σάλος στην Κύπρο από πληροφορίες ότι ο δήμαρχος Πάφου ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

Οι Αρχές της Πάφου στην Κύπρο ξεκίνησαν αυτεπάγγελτη έρευνα, μετά τη δημοσίευση ιατρικών βεβαιώσεων από νοσοκομείο, που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, οι οποίες αφορούν περιστατικό ξυλοδαρμού της συζύγου του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, από τον ίδιο, όπως καταγγέλλεται.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου της κυπριακής Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η υπόθεση «εμπίπτει στη σφαίρα των προσωπικών δεδομένων» και ότι «όταν γίνει η έρευνα και προκύψουν στοιχεία που θα ξεκαθαρίζουν εν μέρει την κατάσταση, θα δούμε και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα».

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιατρικές βεβαιώσεις από νοσοκομείο, οι οποίες παρουσιάζουν την σύζυγο του δημάρχου Πάφου να έχει καταγγείλει ξυλοδαρμό από τον Φαίδωνα Φαίδωνος. Τα έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν και να ελεγχθούν από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Συντονισμένη επίθεση κατά της οικογένειας μου»

Από την πλευρά της, η σύζυγος του δημάρχου, Λουίζα Ανδρέου, κατήγγειλε μια «συντονισμένη επίθεση» κατά της οικογένειάς της, με στόχο να «πληγεί πολιτικά» ο σύζυγός της.

Μέσω ανάρτησή της στα social media, η κυρία Ανδρέου τόνισε ότι αναγκάστηκε να παρέμβει δημόσια για να διαφυλάξει την οικογένειά της από «κακία και κουτσομπολιά». Ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται κάποια προστασία, ούτε «αυτόκλητους προστάτες γεμάτους σκοπιμότητες».

«Όλοι όσοι πραγματικά με ξέρουν, στον εργασιακό μου χώρο, στην ευρύτερη οικογένειά μας, οι φίλοι μας, ξέρουν ότι δεν είμαι θύμα και δεν έχω φόβο. Ζούμε αρμονικά με τον σύζυγο μου εδώ και 20 χρόνια. Διαβεβαιώνω ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αξιοπρεπής και έντιμος, και είμαι πραγματικά περήφανη γι’αυτόν και για τις μάχες που δίνει. Ζητώ από όλους να αφήσουν τα πολιτικά παιγνίδια μακριά από εμένα και την οικογένειά μου», ανέφερε στην ανάρτησή της, η κυρία Ανδρέου.

Δείτε την ανάρτηση:

Σε νεότερη ανάρτησή της, κυρία Ανδρέου τόνισε ότι δεν κατήγγειλε ποτέ τον σύζυγό της στην Αστυνομία και ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί είναι «εντελώς ψευδείς».

Και συνέχισε: «Η απορία μου είναι γιατί κάποιος να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο; Τι συμφέρον έχει; Ακολουθεί τις οδηγίες κάποιου; Με ποιο αντάλλαγμα; Και ποια είναι η επιδίωξη; Γιατί να μην σκέπτονται ότι απρόκλητα και αδικαιολόγητα προσβάλλουν τον άλλον; Γιατί να μην σέβονται τον άλλο και τα παιδιά του; Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που θα μας αφυπνίσουν ή αυτοί που θα μας παραπλανήσουν για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς;».

Δείτε την ανάρτηση: