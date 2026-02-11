Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

Ισχυρές καταιγίδες καταγράφονται αυτήν την ώρα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής με την κακοκαιρία να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτήν την ώρα σε κέντρο της Αθήνας, βόρεια προάστια, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Κερατσίνι, Πέραμα Μενίδι και αλλού.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που καταγράφηκε από την Πανεπιστημίου, λίγη ώρα χρειάστηκε για να μετατραπούν οι δρόμοι σε ποτάμια.

Δύσκολη η κατάσταση και στη Θησέως, με τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα για να οδηγήσουν υπό την καταρρακτώδη βροχόπτωση.

Αντίστοιχη κατάσταση στη Μάνδρα:

Πολλές περιοχές της Αττικής δέχθηκαν μεγάλα ύψη βροχόπτωσης σε μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης έφτασε σε περιοχές τα 130 χιλιοστά/ώρα, ενώ στον Ασπρόπυργο έφτασε ακόμα και τα 274 χιλιοστά την ώρα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν περιοχές της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν πολλοί κεραυνοί, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Σε «Red Code» η Πελοπόννησος λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code" τέθηκε από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 η Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα, η γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ και προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται να επηρεαστούμε από δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές.

Η πρώτη από νωρίς σήμερα το απόγευμα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους κι από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο

1. Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

2. Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

