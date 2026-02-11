Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ και προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο
Ισχυρή βροχόπτωση στην Πανεπιστημίου.
Newsbomb.gr / Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρές καταιγίδες καταγράφονται αυτήν την ώρα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής με την κακοκαιρία να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτήν την ώρα σε κέντρο της Αθήνας, βόρεια προάστια, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Κερατσίνι, Πέραμα Μενίδι και αλλού.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που καταγράφηκε από την Πανεπιστημίου, λίγη ώρα χρειάστηκε για να μετατραπούν οι δρόμοι σε ποτάμια.

Δύσκολη η κατάσταση και στη Θησέως, με τους οδηγούς να κόβουν ταχύτητα για να οδηγήσουν υπό την καταρρακτώδη βροχόπτωση.

Αντίστοιχη κατάσταση στη Μάνδρα:

Πολλές περιοχές της Αττικής δέχθηκαν μεγάλα ύψη βροχόπτωσης σε μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης έφτασε σε περιοχές τα 130 χιλιοστά/ώρα, ενώ στον Ασπρόπυργο έφτασε ακόμα και τα 274 χιλιοστά την ώρα.

rain-rate.jpg

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν περιοχές της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν πολλοί κεραυνοί, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

0ecc78e7-3636-4802-8aed-74b38a216692.jpg

Σε «Red Code» η Πελοπόννησος λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code" τέθηκε από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 η Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα, η γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ και προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται να επηρεαστούμε από δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές.

Η πρώτη από νωρίς σήμερα το απόγευμα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους κι από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο

1. Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

2. Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Παυλόπουλου για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Απαιτεί θεσμική συνέχεια και νωπή δημοκρατική νομιμοποίηση»

23:56WHAT THE FACT

Πονοκέφαλος μετά από κόκκινο κρασί: Έρευνα λύνει το μυστήριο

23:48LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Καντάδα στο Ρέθυμνο: Ρεθυμνιώτες και Ρεθυμνιώτισσες τραγούδησαν τα πιο όμορφα τραγούδια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζει εδώ και δύο χρόνια χωρίς μνήμη - Έκκληση από τις αρχές για βοήθεια

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μητέρα σκότωσε τον 5χρονο γιο της πετώντας τον στη θάλασσα - «Θέλαμε να κολυμπήσουμε, μετά θέλαμε να πεθάνουμε»

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

23:21WHAT THE FACT

Τσικνοπέμπτη: Ο σωστός τρόπος ψησίματος της μπριζόλας - Έλληνας επιστήμονας εξηγεί

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χιόνι το χιονοδρομικό του Πηλίου - Αναστέλλει τη λειτουργία του

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ορόσημο: Η μέλισσα, το πρώτο έντομο στην ιστορία που απέκτησε νομικά δικαιώματα

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Εκτός κινδύνου η γυναίκα που καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα - Νοσηλεύεται με κατάγματα

23:04LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό πέρασμα για δραπέτες σκλάβους ανακαλύφθηκε στο Μανχάταν

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αδημοσίευτες φωτογραφίες του Le Constellation μετά τη φονική πυρκαγιά

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 40χρονος χρήστης ναρκωτικών βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου - Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο

22:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της

22:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

23:48LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζει εδώ και δύο χρόνια χωρίς μνήμη - Έκκληση από τις αρχές για βοήθεια

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποτύπωμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τέσσερις ειδικοί μιλούν στο Newsbomb

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μητέρα σκότωσε τον 5χρονο γιο της πετώντας τον στη θάλασσα - «Θέλαμε να κολυμπήσουμε, μετά θέλαμε να πεθάνουμε»

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

21:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

17:53LIFESTYLE

Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Μάργκοτ Ρόμπι: Η ηθοποιός ξεδιπλώνει την άγρια πλευρά του εαυτού της

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

23:04LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ