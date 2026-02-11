Καιρός: Σε «Red Code» η Πελοπόννησος λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code" τέθηκε από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 η Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα, η γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Διαβάστε επίσης