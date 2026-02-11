Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα Πέμπτη και Παρασκευή λόγω θυελλωδών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου θα τεθεί σε ισχύ για το λιμάνι της Ραφήνας την Πέμπτη, 12 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται.

Απαγορευτικό απόπλου αλλά και τροποποιήσεις θα ισχύσουν:

- Για το δρομολόγιο από Ραφήνα (07:50) προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο με το «ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ» και δεν θα πραγματοποιηθεί επιστροφή.

- Για το πλοίο «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» τα δρομολόγια της Πέμπτης (12/2) και της Παρασκευής (13/2) τροποποιούνται ως εξής:

Πέμπτη (12/2) από Μύκονο ώρα 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα θα εκτελεστεί με αναθεωρημένο ωράριο ως εξής:

Από Μύκονο στις 10:00 για Τήνο (ΑΦ ΑΝ) 1035-1050, Άνδρο 1225- 1240 Ραφήνα άφιξη στις 14:40.

Τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν

Ακυρώνονται τα εξής δρομολόγια:

Πέμπτη 12/2 από Ραφήνα για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο ώρα 17:30. Παρασκευή (13/2) από Μύκονο 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα.

Πάντως την Παρασκευή (13/2) το δρομολόγιο από Ραφήνα ώρα 17:30 για Άνδρο-Τήνο- Μύκονο θα εκτελεστεί κανονικά.

