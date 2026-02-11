Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις στην Κεντρική Ελλάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

Ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο μετεωρολόγος, δορυφορική εικόνα «δείχνει εκτεταμένο νεφικό σύστημα πάνω από την κεντρική Ελλάδα, με οργανωμένη ζώνη βαθιάς σύγκλισης και ενεργό πυρήνα καταιγίδων».

«Συνολικά πρόκειται για καλά οργανωμένο καταιγιδοφόρο σύμπλεγμα με δυναμικά χαρακτηριστικά και πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων», καταλήγει ο κ. Κολυδάς.

?Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

✅Η δορυφορική εικόνα από το EUMETView (MSG–SEVIRI) στις 11/02/2026 16:15 UTC δείχνει εκτεταμένο νεφικό σύστημα πάνω από την κεντρική Ελλάδα, με οργανωμένη ζώνη βαθιάς σύγκλισης και ενεργό πυρήνα καταιγίδων. Ο πυρήνας πάνω από το Ιόνιο και… pic.twitter.com/DyvLUHJ3vf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 11, 2026

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Η δορυφορική εικόνα από το EUMETView (MSG–SEVIRI) στις 11/02/2026 16:15 UTC δείχνει εκτεταμένο νεφικό σύστημα πάνω από την κεντρική Ελλάδα, με οργανωμένη ζώνη βαθιάς σύγκλισης και ενεργό πυρήνα καταιγίδων. Ο πυρήνας πάνω από το Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά εμφανίζει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κορυφής (~ -56°C), ένδειξη ισχυρής κατακόρυφης ανάπτυξης (Cb). Το ύψος κορυφής αντιστοιχεί περίπου στα 250 hPa, δηλαδή ανώτερα τροποσφαιρικά επίπεδα και το σύστημα βρίσκεται σε ώριμη φάση, με μέγιστο ρυθμό βροχόπτωσης ~25–26 mm/h και κίνηση προς ΑΒΑ (~66°) με ταχύτητα ~57 km/h.

Η διάταξη των νεφών δείχνει γραμμική οργάνωση, συνδεδεμένη με μετωπική ζώνη και δυναμική υποστήριξη ανώτερης διαταραχής. Συνολικά πρόκειται για καλά οργανωμένο καταιγιδοφόρο σύμπλεγμα με δυναμικά χαρακτηριστικά και πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων (ισχυρές βροχές/χαλαζοπτώσεις)».

