James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξή του έγινε στο ράντσο του στο Τέξας, τον Δεκέμβριο του 2025

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

Ο James Van Der Beek στην 71η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards στο Λος Άντζελες - (2019)

Ο θάνατος του James Van Der Beek σκόρπισε θλίψη στο Χόλιγουντ, αλλά ο ίδιος στην τελευταία συνέντευξή του, είχε χαρακτηρίσει τον καρκίνος ως «το καλύτερο πράγμα που του συνέβη ποτέ», καθώς του έδωσε μια νέα προοπτική στη ζωή.

Ο 48χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson’s Creek», δύο μήνες πριν από τον τραγικό θάνατό του σε ηλικία 48 ετών, μίλησε, μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, στον Craig Melvin της εκπομπής «Today» για την αλλαγή στη νοοτροπία του.

james-van-der-beek3.jpg

Ο Van Der Beek θυμήθηκε ότι άκουσε «μια μικρή φωνή στο κεφάλι του» κατά τη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου τον Αύγουστο του 2023, που του είπε:

«Θα κάνεις αλλαγές στη ζωή σου που δεν θα έκανες ποτέ αν δεν είχες αυτή την ακραία διάγνωση, και αυτό θα προσθέσει υγιή, ευτυχισμένα χρόνια στη ζωή σου"», θυμήθηκε στη συνέντευξή του.

«Δεν νομίζω ότι ήξερα τι σημαίνει να επιβραδύνεις το ρυθμό σου πριν», σημείωσε ο Van Der Beek. «Δεν νομίζω ότι ήξερα τι σημαίνει να προσέχεις πραγματικά όλα όσα τρως, όλα όσα βάζεις στο σώμα σου».

Όσον αφορά στη «μεγαλύτερη αλλαγή» του, ο πρώην πρωταγωνιστής της σειράς «Pose» είπε ότι ο καρκίνος τον οδήγησε στο «ταξίδι της αυτο-αγάπης».

Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές είπε: «Νομίζω ότι πριν από τον καρκίνο, θεωρούσα όλες αυτές τις μικρές, όμορφες στιγμές ως μέρος ενός συνόλου. Ήμουν απλώς συνειδητός για τα πάντα. Και τώρα είμαι σε θέση, πολύ περισσότερο, να απολαμβάνω ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Έτσι, η παρουσία είναι πραγματικά το δώρο που μου έδωσε ο καρκίνος».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο σταρ του «Varsity Blues» είπε στους τηλεθεατές ότι αισθάνεται «δυνατός», «καλά» και «καλύτερα από ό,τι πριν από μερικούς μήνες».
«Ήταν ένα ταξίδι πιο μακρύ από ό,τι περίμενα. Απαιτούσε περισσότερα από μένα — περισσότερη υπομονή, περισσότερη πειθαρχία, περισσότερη δύναμη από ό,τι ήξερα ότι είχα».

Η ανάρτηση του παρουσιαστή Craig Melvin

Με την είδηση του θανάτου του ηθοποιού, ο Craig Melvin αναφέρθηκε σε αυτή την τελευταία συνέντευξη, που έγινε στο ράντσο του στο Τέξας, και όπως αναφέρει εστίασε στα πιο σημαντικά μέρη αυτού του ταξιδιού, στον Θεό, τα έξι παιδιά του και το «δώρο» που του έδωσε ο καρκίνος.

«Ο James Van Der Beek ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Έτσι απολαύσαμε την επίσκεψή μας πριν από δύο μήνες στο ράντσο του στο Τέξας. Ήταν στοχαστικός εκείνη την ημέρα... εστιάζοντας στα πιο σημαντικά μέρη αυτού του ταξιδιού που κάνουμε - τον Θεό, την οικογένεια, ειδικά αυτά τα έξι παιδιά, και το «δώρο» που λέει ότι του έδωσε ο καρκίνος. RIP Τζέιμς».

Τον προηγούμενο μήνα, η σύζυγός του, Kimberly Van Der Beek, έγραψε στο Instagram ότι ο σύζυγός της «ανακάμπτει».

Η 43χρονη, που παντρεύτηκε τον James τον Αύγουστο του 2010, επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη.

«Ο αγαπημένος μας James David Van Der Beek έφυγε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και χάρη», έγραψε. «Υπάρχουν πολλά να μοιραστώ σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου».
«Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν, ζητάμε να μας αφήσετε να πενθήσουμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο με ηρεμία και ιδιωτικότητα».

Τον περασμένο Μάρτιο, όταν το καστ της σειράς Dawson's Creek επανενώθηκε στη Νέα Υόρκη για μια ειδική φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Dawson's Creek Class Reunion», ο ηθοποιός τελευταία στιγμή αποσύρθηκε, λόγω των προβλημάτων υγείας, αλλά έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα για να μην απογοητεύσει τους θαυμαστές του.

