Κρήτη: Ζει εδώ και δύο χρόνια χωρίς μνήμη - Έκκληση από τις αρχές για βοήθεια
Μια ιστορία που προκαλεί πολλά ερωτήματα έχει γίνει γνωστή εδώ και λίγες ημέρες, με έναν άνδρα που βρέθηκε στα Χανιά το 2024, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί ποιος είναι.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια πραγματικά παράξενη ιστορία που προξενεί πολλά ερωτήματα έχει έρθει στο επίκεντρο εδώ και λίγες ημέρες, με πρωταγωνιστή έναν 44χρονο άνδρα από τα Χανιά.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56 ∙ WHAT THE FACT
Πονοκέφαλος μετά από κόκκινο κρασί: Έρευνα λύνει το μυστήριο
23:21 ∙ WHAT THE FACT
Τσικνοπέμπτη: Ο σωστός τρόπος ψησίματος της μπριζόλας - Έλληνας επιστήμονας εξηγεί
22:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο
22:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
15:37 ∙ LIFESTYLE