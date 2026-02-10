Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης Εύης στην Άρτα ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αποδίδει την τραγική κατάληξη σε εντερική απόφραξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η νεαρή μητέρα, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, έχασε τη ζωή της εξαιτίας απόφραξης του εντέρου, μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που, όπως επισημαίνουν ειδικοί, θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί έγκαιρα εφόσον είχαν αξιολογηθεί σωστά τα συμπτώματα.

Ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη νεκροτομή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της 35χρονης οφείλεται σε εντερική απόφραξη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, τις τελευταίες ημέρες η γυναίκα πιθανόν παρουσίαζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, φούσκωμα και γαστρεντερικά ενοχλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν ως ανησυχητικά. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία και εξελίχθηκε μοιραία.

Το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να παραληφθεί τις επόμενες ημέρες από την Αστυνομία Άρτας, προκειμένου να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε, ενώ κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρή.

«Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της»

Όπως υποστηρίζει στενό συγγενικό της πρόσωπο που μίλησε στο Star, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Η κοπέλα έμενε με την οικογένειά της στην Άρτα, είναι 34 ετών, μόλις θα πήγαινε στα 35. Ποτέ δεν είχα ακούσει στην οικογένεια ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό, κάποιο πρόβλημα, ποτέ, ποτέ. Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της και ήταν 15 μέρες μετά τη γέννα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε και μου είπε ότι είναι όλα καλά, θήλαζε το μωράκι της», ανέφερε η ξαδέλφη της.

Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, δεν είχε αναφέρει ποτέ κάποιο θέμα υγείας που μπορεί να αντιμετώπιζε, ενώ η ανάρρωσή της από την καισαρική, στην οποία είχε υποβληθεί σε ιδιωτική κλινική των Ιωαννίνων, έμοιαζε να κυλά ομαλά.

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»

Συντετριμμένη από την ξαφνική απώλεια η μητέρα της 35χρονης που μίλησε στο Star για την τελευταία φορά που την είδε.

«Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη».

Όπως εξήγησε, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της κόρης της μετά τον τοκετό και πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία:

«Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα η μαύρη, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει. Μια χαρά ήμαστε, ήμαστε ευτυχισμένες, ήμαστε χαρούμενες. Ήταν άγγελος το παιδί μου».

Ιδιαίτερα σπαρακτική ήταν και η αναφορά στα παιδιά που άφησε πίσω της η 35χρονη:

«Το πρώτο της παιδάκι είναι τριών χρονών. Μου ζητάει τη μανούλα του, τι θα πούμε; Ήταν άγγελος το παιδί μου. Πάρα πολύ αγαπούσε τα παιδιά της, η ψυχή της. Μου έλεγε “μανούλα, δεν θα τ’ αφήσω, θα το θηλάσω όσο μπορέσω”».

Για τον σύζυγο της άτυχης 35χρονης, η μητέρα λέει με σπασμένη φωνή:

«Αχ τι να κάνει ο μαύρος. Μου πήραν το κομμάτι της ζωής του λέει, του πήρανε το κομμάτι. Ήταν μια χαρούμενη οικογένεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε».

