Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

Ο αιφνίδιος θάνατος της 35χρονης νηπιαγωγού από την Πάτρα βύθισε στην θλίψη την οικογένειά της αλλά και όλους όσους τη γνώριζαν

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία
Στη θλίψη έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι της 35χρονης Ευανθίας Αγγελοπούλου, που έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως το περασμένο Σάββατο, είκοσι μόλις ημέρες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η 35χρονη γυναίκα, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Άρτα, τόπο καταγωγής του συζύγου της. Το ζευγάρι δημιούργησε μία όμορφη οικογένεια και ζούσε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους καθώς πριν από μερικές μέρες κράτησαν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους.

Ωστόσο η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία, καθώς πριν προλάβουν να χαρούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, η 35χρονη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία τη στιγμή που θήλαζε και κατάρρευσε. Η Ευανθία διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Άρτας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ως αιτία θανάτου την καρδιακή ανακοπή. Τα ακριβή αίτια θανάτου της 35χρονης Ευανθίας αναμένεται να δείξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη σορό της άτυχης γυναίκας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν υγιέστατη και μετά τη γέννηση του παιδιού της είχε επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα.

Η Ευανθία Αγγελοπούλου ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Τη χαρακτήριζαν η ευγένεια, η αισιοδοξία, η δημιουργικότητα, το πάθος της για ζωή, η ηρεμία, η καλοσύνη και η προσφορά στον συνάνθρωπο. Ο συγκροτημένος και σμιλευμένος χαρακτήρας της την έκανε να ξεχωρίζει και να κερδίζει όσους συναναστρεφόταν μαζί της. Ήταν εύχαρις και σκόρπιζε γύρω της χαρά ενώ έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά, γι’ αυτό και επέλεξε να σπουδάσει νηπιαγωγός.

Μεγάλωσε με πολλή αγάπη, στο πλαίσιο μιας δεμένης οικογένειας με τη φροντίδα των γονιών της Γεωργίου και Κωνσταντίνας Αγγελοπούλου και του αδελφού της Κωνσταντίνου. Η μητέρα της είναι ευρέως γνωστή και αγαπητή στην Πάτρα, καθώς επί σειρά ετών εργαζόταν στο βιβλιοπωλείο «Ροδόπουλος».

Η είδηση του θανάτου της βύθισε σε θλίψη την οικογένειά της, φίλους, συναδέλφους και όλους όσους έτυχε να τη γνωρίζουν.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της θα γίνουν στην Αρτα, αλλά εν αναμονή της νεκροτομής, μέχρι χθες, δεν είχε οριστεί ο ναός και η ώρα τέλεσής της.

