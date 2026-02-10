Άρτα: Την Τετάρτη η κηδεία της Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

Το τελευταίο αντίο θα πουν το μεσημέρι της Τετάρτης συγγενείς, φίλοι και γνωστοί στην Ευανθία Αγγελοπούλου–Μητσοκάλη που έφυγε από τη ζωή λίγες μόλις ημέρες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας στις 14:00 το μεσημέρι.

Η είδηση του θανάτου της νηπιαγωγού έχει σκορπίσει θλίψη σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και σε όσους τη γνώριζαν ως μια γυναίκα χαμογελαστή, αφοσιωμένη στη δουλειά και στα παιδιά της. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω δύο ανήλικα παιδιά και ένα αναπάντητο «γιατί».

Η 35χρονη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μέσα στο σπίτι της την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της. Η γυναίκα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κάλεσε τον σύζυγό της που είναι γνωστός γιατρός της Άρτας να σπεύσει για βοήθεια. Δυστυχώς, μέχρι ο ίδιος και οι διασώστες να φτάσουν στο σπίτι ήταν αργά καθώς η Ευανθία είχε χάσει ήδη τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

«Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της»

Όπως υποστηρίζει στενό συγγενικό της πρόσωπο που μίλησε στο Star, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Η κοπέλα έμενε με την οικογένειά της στην Άρτα, είναι 34 ετών, μόλις θα πήγαινε στα 35. Ποτέ δεν είχα ακούσει στην οικογένεια ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό, κάποιο πρόβλημα, ποτέ, ποτέ. Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της και ήταν 15 μέρες μετά τη γέννα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε και μου είπε ότι είναι όλα καλά, θήλαζε το μωράκι της», ανέφερε η ξαδέλφη της.

Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, δεν είχε αναφέρει ποτέ κάποιο θέμα υγείας που μπορεί να αντιμετώπιζε, ενώ η ανάρρωσή της από την καισαρική, στην οποία είχε υποβληθεί σε ιδιωτική κλινική των Ιωαννίνων, έμοιαζε να κυλά ομαλά.

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»

Συντετριμμένη από την ξαφνική απώλεια η μητέρα της 35χρονης που μίλησε στο Star για την τελευταία φορά που την είδε.

«Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη».

Όπως εξήγησε, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της κόρης της μετά τον τοκετό και πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία:

«Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα η μαύρη, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει. Μια χαρά ήμαστε, ήμαστε ευτυχισμένες, ήμαστε χαρούμενες. Ήταν άγγελος το παιδί μου».

Ιδιαίτερα σπαρακτική ήταν και η αναφορά στα παιδιά που άφησε πίσω της η 35χρονη:

«Το πρώτο της παιδάκι είναι τριών χρονών. Μου ζητάει τη μανούλα του, τι θα πούμε; Ήταν άγγελος το παιδί μου. Πάρα πολύ αγαπούσε τα παιδιά της, η ψυχή της. Μου έλεγε “μανούλα, δεν θα τ’ αφήσω, θα το θηλάσω όσο μπορέσω”».

Για τον σύζυγο της άτυχης 35χρονης, η μητέρα λέει με σπασμένη φωνή:

«Αχ τι να κάνει ο μαύρος. Μου πήραν το κομμάτι της ζωής του λέει, του πήρανε το κομμάτι. Ήταν μια χαρούμενη οικογένεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε».

Διαβάστε επίσης