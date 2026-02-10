Άρτα: Την Τετάρτη η κηδεία της Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Άρτα: Την Τετάρτη η κηδεία της Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελευταίο αντίο θα πουν το μεσημέρι της Τετάρτης συγγενείς, φίλοι και γνωστοί στην Ευανθία Αγγελοπούλου–Μητσοκάλη που έφυγε από τη ζωή λίγες μόλις ημέρες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας στις 14:00 το μεσημέρι.

Η είδηση του θανάτου της νηπιαγωγού έχει σκορπίσει θλίψη σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και σε όσους τη γνώριζαν ως μια γυναίκα χαμογελαστή, αφοσιωμένη στη δουλειά και στα παιδιά της. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω δύο ανήλικα παιδιά και ένα αναπάντητο «γιατί».

Η 35χρονη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μέσα στο σπίτι της την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της. Η γυναίκα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κάλεσε τον σύζυγό της που είναι γνωστός γιατρός της Άρτας να σπεύσει για βοήθεια. Δυστυχώς, μέχρι ο ίδιος και οι διασώστες να φτάσουν στο σπίτι ήταν αργά καθώς η Ευανθία είχε χάσει ήδη τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

«Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της»

Όπως υποστηρίζει στενό συγγενικό της πρόσωπο που μίλησε στο Star, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Η κοπέλα έμενε με την οικογένειά της στην Άρτα, είναι 34 ετών, μόλις θα πήγαινε στα 35. Ποτέ δεν είχα ακούσει στην οικογένεια ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό, κάποιο πρόβλημα, ποτέ, ποτέ. Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της και ήταν 15 μέρες μετά τη γέννα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε και μου είπε ότι είναι όλα καλά, θήλαζε το μωράκι της», ανέφερε η ξαδέλφη της.

Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, δεν είχε αναφέρει ποτέ κάποιο θέμα υγείας που μπορεί να αντιμετώπιζε, ενώ η ανάρρωσή της από την καισαρική, στην οποία είχε υποβληθεί σε ιδιωτική κλινική των Ιωαννίνων, έμοιαζε να κυλά ομαλά.

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»

Συντετριμμένη από την ξαφνική απώλεια η μητέρα της 35χρονης που μίλησε στο Star για την τελευταία φορά που την είδε.

«Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη».

Όπως εξήγησε, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της κόρης της μετά τον τοκετό και πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία:

«Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα η μαύρη, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει. Μια χαρά ήμαστε, ήμαστε ευτυχισμένες, ήμαστε χαρούμενες. Ήταν άγγελος το παιδί μου».

Ιδιαίτερα σπαρακτική ήταν και η αναφορά στα παιδιά που άφησε πίσω της η 35χρονη:

«Το πρώτο της παιδάκι είναι τριών χρονών. Μου ζητάει τη μανούλα του, τι θα πούμε; Ήταν άγγελος το παιδί μου. Πάρα πολύ αγαπούσε τα παιδιά της, η ψυχή της. Μου έλεγε “μανούλα, δεν θα τ’ αφήσω, θα το θηλάσω όσο μπορέσω”».

Για τον σύζυγο της άτυχης 35χρονης, η μητέρα λέει με σπασμένη φωνή:

«Αχ τι να κάνει ο μαύρος. Μου πήραν το κομμάτι της ζωής του λέει, του πήρανε το κομμάτι. Ήταν μια χαρούμενη οικογένεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Με εντυπωσιακή εμφάνιση πέρασε στις «16» του WTA 1000 της Ντόχα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της «Ένωσης» στον Εργκίν Αταμάν

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με δήθεν μηνύματα από ΕΛΤΑ και ΑΑΔΕ – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο SMS

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας» – Την Τετάρτη η κηδεία της 35χρονης Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο ποτάμι - Στο σημείο η Πυροσβεστική

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η «τρελή» ιστορία του Φρανκ Ιλέτ: Έχει να κουρευτεί 493 ημέρες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένοντας 5 σερί νίκες - Απόψε η ευκαιρία του

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός για Τάκη Οικονομόπουλο: «Ένας χρόνος χωρίς τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα»

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρίο Φέρντιναντ: Αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό αμαξίδιο

13:46ΕΛΛΑΔΑ

HORECA 2026: Πώς NBG Pay και EDPS αναβαθμίζουν ψηφιακά τις σύγχρονες επιχειρήσεις

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή για όλους τους κατηγορούμενους στην υπόθεση των «Σπαρτιατών»

13:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, απάτες και πλαστογραφίες

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πέντε βήματα για να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη στο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη και κτηνοτρόφων - Τι θα συζητηθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Καθαρή» η μαγνητική του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι -Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Τουρκία

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 49χρονος στην Κλειτορία – Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ