Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

Πρωτιά ΝΔ, ανατροπή στη δεύτερη θέση, ποιο κόμμα εμφανίζει ανοδική δυναμική 

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο
Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προηγείται με ευρεία διαφορά και στη νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, που διεξήχθη το τριήμερο 7-9 Φεβρουαρίου, σε δείγμα 1.715 ατόμων.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5%, την καλύτερή της επίδοση εδώ και επτά μήνες (είχε 23,7% τον περασμένο Ιούλιο, 23,8% τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, 24,2% τον Νοέμβριο, 23,3% τον Δεκέμβριο και 24,4% τον Ιανουάριο).

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ μετρήθηκε στο 28,9% (από 28,7% τον Ιανουάριο), δηλαδή οριακά πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά σημαντικά κάτω από τα εθνικά εκλογικά ποσοστά της.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εκτοπίζοντας την Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη θέση. Στη νέα μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέβηκε στο 8,7% στην πρόθεση ψήφου (από 7,8% στην έρευνα του Ιανουαρίου) και στο 12,7% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (από 10,3%), ξεπερνώντας ξανά την Πλεύση Ελευθερίας.

Η Πλεύση Ελευθερίας, αντίθετα, υποχωρεί στο 8,4% στην πρόθεση (από 9,2%) και στο 11,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 13,6%), χάνοντας τη δεύτερη θέση που είχε κερδίσει τον Ιανουάριο.

Σταθερή είναι η πορεία της Ελληνικής Λύσης (6,6% πρόθεση, 9,1% πρόβλεψη), ενώ το ΚΚΕ ανεβαίνει 6,8% στην πρόθεση ψήφου και 8,8% στην εκτίμηση, ξεπερνώντας αισθητά τα περσινά ποσοστά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφεται στο 3,9% στην πρόθεση ψήφου (από 4,1% τον Ιανουάριο) και σταθερά στο 5,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος.

Αντίθετη πορεία καταγράφει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Μετριέται στο 3,5% στην πρόθεση ψήφου και στο 5,2% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 2,8% και 4,5% αντίστοιχα στην έρευνα Ιανουαρίου).

Η Φωνή Λογικής παραμένει σταθερή στο 3,4% στην πρόθεση και στο 4,6% στην πρόβλεψη αποτελέσματος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβολή στους αναποφάσιστους, που αυξήθηκαν στο 16,3% (από 14,8% τον Ιανουάριο), σε αντίθεση με τους ψηφοφόρους που δηλώνουν «άλλο κόμμα», οι οποίοι μειώθηκαν στο 9,3% (από 12,1%).

Στην ερώτηση ποιο από τα δύο σκάνδαλα, του ΟΠΕΚΕΠΕ ή της ΓΣΕΕ «θυμώνει» περισσότερο τους πολίτες, η απάντηση είναι συντριπτική: το 70,5% δηλώνει «και τα δύο εξίσου», ενώ μόλις το 22,4% εστιάζει αποκλειστικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα 4,5% στη ΓΣΕΕ.

Αυτή η αίσθηση επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις στην ερώτηση για τη διαφθορά. Ενα εντυπωσιακό 40,9% πιστεύει ότι «όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) εμπλέκονται εξίσου σε πρακτικές διαφθοράς», ενώ το 30,4% στρέφεται κυρίως κατά της Νέας Δημοκρατίας, ποσοστό αναμενόμενο δεδομένης της τρέχουσας κυβερνητικής θέσης. Μόλις το 0,8% κατηγορεί κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και το 4,8% κυρίως το ΠΑΣΟΚ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα 21,6% αντιμετωπίζει τη διαφθορά ως «θεσμικό και όχι κομματικό φαινόμενο», μια απάντηση που αντανακλά μια βαθύτερη απογοήτευση από τη λειτουργία του κράτους.

Στην ερώτηση «ποιος μπορεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά», το 39,7% απαντά «ένα νέο κόμμα», ενώ μόλις το 18,8% εμπιστεύεται τη σημερινή κυβέρνηση, ένα 20,7% κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα, και μόλις το 5,4% την αξιωματική αντιπολίτευση. Η αντιστοιχία αυτής της ερώτησης με εκείνη του Ιανουαρίου, όπου το 43,7% δήλωνε ότι μόνο ένα «νέο κόμμα» μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση, επιβεβαιώνει μια σταθερή τάση: η δεξαμενή της δυσαρέσκειας παραμένει μεγάλη, αλλά δεν έχει βρει ακόμα πολιτική έκφραση.

Αποκαλυπτικό είναι και ένα νέο ερώτημα αυτής της δημοσκόπησης, σχετικά με τα κίνητρα ψήφου. Το 39,9% δηλώνει ότι η ψήφος του θα ήταν «εμπιστοσύνης σε κόμμα/αρχηγό», το 35,7% «ψήφος για αλλαγή κυβέρνησης», το 9,8% «ψήφος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης ανεξαρτήτως κόμματος» και ένα ακόμα 9,8% δηλώνει ότι «θα ψήφιζα μόνο αν υπάρξει κάποιο νέο κόμμα εκτός συστήματος».

Eνα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ευρήματα αφορά τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Η έρευνα αποκαλύπτει δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές πραγματικότητες, ανάλογα με το αν ερωτώνται οι ψηφοφόροι της ΝΔ ή οι άλλοι.

Στο σύνολο, στην ερώτηση «ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο», το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προηγείται με 30,4%, ακολουθεί το πιθανολογούμενο κόμμα Καρυστιανού με 14,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,8% και το κόμμα Τσίπρα είναι πέμπτο με 9,3%.

Ωστόσο, πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβονται δύο αντιδιαμετρικά τοπία. Οι ψηφοφόροι της ΝΔ βλέπουν ΠΑΣΟΚ: Ενα εντυπωσιακό 60,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο, ποσοστό που αντανακλά τόσο μια γνωστή πολιτική λογική (οι ψηφοφόροι της Δεξιάς-Κεντροδεξιάς «βλέπουν» ως κύριο αντίπαλο ένα κόμμα του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς) όσο και μια ρεαλιστική εκτίμηση ότι ο αντισυστημικός κατακερματισμός δεν θα επιτρέψει σε κανένα αντισυστημικό σχηματισμό να αναδειχθεί.

Το κόμμα Καρυστιανού μετρά μόλις 8,7% μεταξύ αυτών, το κόμμα Τσίπρα 4,4%, και η Πλεύση Ελευθερίας μόλις 3,1%. Η εικόνα, με άλλα λόγια, είναι εικόνα μιας κλασικής δικομματικής αντιπαράθεσης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

