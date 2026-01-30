Δημοσκόπηση MRB: Κερδίζει τους αναποφάσιστους η Καρυστιανού - 33% δίνει την ψήφο του

Έρευνα της MRB αποκαλύπτει ότι το κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, με σχεδόν έναν στους τρεις να το θεωρεί ικανό να υπερκεράσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027.

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, καταγράφεται σημαντική άνοδος της αποδοχής του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Η τάση αυτή είναι πιο έντονη στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, οι οποίοι τοποθετούν το κόμμα αυτό ως τον κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο την επικράτηση στις εκλογές του 2027.

Η δημοσκόπηση, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Open, αναδεικνύει τη διείσδυση της Μαρίας Καρυστιανού σε διάφορους πολιτικούς χώρους, ενώ παράλληλα καταγράφονται και στοιχεία για την επιρροή του Αλέξη Τσίπρα. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η νέα πολιτική πρόταση φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, ιδίως ανάμεσα σε εκείνους που μέχρι πρότινος δεν είχαν κατασταλάξει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της MRB, πάνω από το30% των αναποφάσιστων θεωρεί ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού μπορεί να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αυτή η τάση αναδεικνύει την αυξανόμενη πολιτική δυναμική και την προοπτική αλλαγής στο εκλογικό τοπίο της χώρας.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας της MRB, το οποίο προβλήθηκε στις 29 Ιανουαρίου, στην ερώτηση ποιο κόμμα μπορεί να συσπειρώσει ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει κύριο αντίπαλο με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές:

– Το 30,6% απαντά «το νέο κόμμα με αρχηγό τη Μ. Καρυστιανού»

– Το 20,4% επιλέγει «κανένα»

– Το 19,1% «το νέο κόμμα Τσίπρα»

– Το 17,8% «το ΠΑΣΟΚ με τον Ν. Ανδρουλάκη»

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει υψηλή αναγνωρισιμότητα και πολιτική δυναμική ήδη στο αρχικό στάδιο της παρουσίας της.

Ψηφοφόροι κομμάτων και αναποφάσιστοι

Η δημοσκόπηση αναλύει και τις απαντήσεις ανά πολιτικό χώρο:

Μεταξύ ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 16,7% αναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα και το 15,9% τη Μαρία Καρυστιανού.

Στους αναποφάσιστους, το 33,3% θεωρεί ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τις εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,4% και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης