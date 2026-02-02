Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

Στην πρώτη θέση με ποσοστό 23,5% βρίσκεται η ΝΔ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9% και το ΚΚΕ 7,1%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 3,7%, η Φωνή Λογικής το 2,8%, το ΜέΡΑ25 το 2,6% και η Νίκη 2,2%. Το Κίνημα Δημοκρατίας φτάνει στο 1,8%, η Νέα Αριστερά στο 1,3%.

Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 8,8%, ενώ εξαιρετικά υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που ανέρχεται σε 18,4%.

Τι λένε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Στην ερώτηση τι αισθήματα προκαλεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το 48% των πολιτών απαντά αδιάφορα, το 33% αρνητικά και το 17% θετικά.

Στην ίδια ερώτηση για την Μαρία Καρυστιανού το 40% απαντά αδιάφορα, το 29% αρνητικά και το 26% θετικά.

Από τους πολίτες που δηλώνουν ότι έχουν θετικά συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα το 33% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να υποστηρίξει ένα νέο κόμμα στις εκλογές. Το 34% απαντά ότι είναι αρκετά πιθανό.

Από το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι έχουν θετικά συναισθήματα για την Μαρία Καρυστιανού το 36% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να υποστηρίξει ένα καινούργιο κόμμα. Το 34% λέει ότι είναι αρκετά πιθανό.

«Ψήφος διαμαρτυρίας»

Σε ερώτηση αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσουν διαμαρτυρία οι πολίτες σε ποσοστό 58% απαντούν διαμαρτυρία. Το 37% απαντά ότι θα ψηφίσει με στόχο την κυβερνητική σταθερότητα. Αντίστοιχα ήταν τα ποσοστά και στην μέτρητη του Σεπτεμβρίου το 2025. Τότε το 57% έλεγε ότι θέλει να εκφράσει διαμαρτυρία και το 34% να υπάρξει σταθερότητα.

Υψηλό είναι και το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι πιθανό να υποστηρίξουν ένα καινούργιο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Συγκεκριμένα το 23% απαντά ότι είναι αρκετά πιθανό και το 18% πολύ πιθανό. Λίγο πιθανό να στηρίξει νέο κόμμα δηλώνει το 16%. Καθόλου απαντά το 31%.

Διαβάστε επίσης