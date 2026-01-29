Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

Η ΝΔ προηγείται με μεγάλη διαφορά και στη νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN. Στην αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,2% με δεύτερο κόμμα την Πλεύση Ελευθερίας με 13,2% και ακολουθούν με ισοψηφία ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση καταγράφοντας 12,7%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 22,3% και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση ισοβαθμούν με 9,7%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 23,2%, ενώ εντύπωση προκαλεί πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος καταγράφει ποσοστό 0,5%.

Στην ερώτηση της δημοσκόπησης ποιο κόμμα μπορεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει κύριο αντίπαλο της ΝΔ με πιθανότητες να κερδίσει, οι πολίτες απαντούν ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού με 30,6% και ακολουθούν διαδοχικά ένα κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα, το 20,4% απαντούν σίγουρα, ενώ 74,7% απαντούν αρνητικά.

Ποια είναι η άποψη των ερωτηθέντων για την παρουσία και τις ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού; To 41,7% απαντούν θετική, ενώ το 47,1% αρνητική.

Ενδιαφέρον προκαλεί πως οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 57,9% πως το αίτημα για Δικαιοσύνη που εκφράζει η Μ. Καρυστιανού πηγάζει από προσωπική ηθική στάση, ενώ 30% από πολιτική σκοπιμότητα.

Επίσης, δεν θεωρούν ρεαλιστικό να συγκροτηθεί κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με επαρκή αριθμό ικανών και νέων στελεχών, χωρίς τη συμμετοχή ενεργών πολιτικών ή πολιτικών που στο παρελθόν είχαν εκλεγεί με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στην ερώτηση: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού. Το 32,4% δηλώνει πως θα το ψήφιζε, ενώ το 58% απαντά αρνητικά.

Ως προς την έννοια που εκφράζει περισσότερο τους ερωτηθέντες της δημοσκόπησης, απαντούν σε ποσοστό 18,6% η διασφάλιση σιγουριάς/οικονομική σταθερότητα και αμέσως μετά η ευημερία και η δικαιοσύνη.

Οι ερωτηθέντες ιεραρχούν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Επισημαίνεται πως για πρώτη φορά αρχίζει και μπαίνει στην εξίσωση το ζήτημα της ακρίβειας το ενοίκιο.

Στην ερώτηση αν η χώρα είναι θωρακισμένη απένανι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες απαντούν αρνητικά. Σε ποσοστό 87,3% πιστούν ότι δεν είναι θωρακισμένη.

Σε ό,τι αφορά τον βαθμό συμφωνίας με τη θέση της Μαρίας Καρυστιανού, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το θέμα των αμβλώσεων, 69,3% των ερωτηθέντων διαφωνούν, ενώ 19,6% συμφωνούν.

Σε ποσοστό 79,9%, οι ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου των αμβλώσεων, ενώ το 11,2 ζητούν να απαγορευτούν εντελώς.