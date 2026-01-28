Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη η ΝΔ με 24,5% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση

Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης

Newsbomb

Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη η ΝΔ με 24,5% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μείωση ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα και ενίσχυση της δεξαμενής των αναποφάσιστων καταγράφεται στη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% έναντι 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο, στην προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη από την GPO για τo Star. Παρά την πτώση 0,7%, το κυβερνών κόμμα διευρύνει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει απώλειες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει συγκεκριμένα 10,8% από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο. Η Ελληνική Λύση είναι στην τρίτη θέση με 9,6% έναντι 10,4% τον περασμένο Νοέμβριο. Τέταρτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας που ανεβάζει τα ποσοστά της στο 8,2% από 5,8%.

Ακολουθούν: ΚΚΕ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%. Οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν στο 17,9% από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο.

prothesi-psifoy.jpg

Πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα Καρυστιανού

1 στους 4 εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

prothesi-karystianoy.jpg

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού στην Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, την Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους Αναποφάσιστους.

Με την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2% ενώ «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%.

karystianoy-amblwseis.jpg

Πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα Τσίπρα

Μικρότερη αποτυπώνεται η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα. Το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

tsipras.jpg

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση ενώ το 25,2% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

simantikotero-problima.jpg
simantikotero-problima-b.jpg

Οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%, δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

diathesimo-eisodima.jpg

Ως προς την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών χωρών σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

groilandia.jpg

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ το 54,2% των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.

symboylio-eirinis.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:21ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες - Στο «Παπαγεωργίου» για νοσηλεία οι δύο οπαδοί

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σιγή ιχθύος από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων - «Ο τεχνικός ασφαλείας εφάρμοσε όλα τα πρωτόκολλα», λένε στο Newsbomb

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Παπαστεργίου για «έξυπνες κάμερες»: Οι κλήσεις δεν «σβήνουν» με κανέναν τρόπο - Θα στέλνουν φωτογραφία του οδηγού και βίντεο της παράβασης

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

12:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάθετος Διάδρομος: Σύσκεψη κορυφής στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή Παπασταύρου και Εξάρχου

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας - Βίντεο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» ποτέ τον Λαζαρίδη, αδιαπραγμάτευτη η εθνική μας θέση

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι πρώτη προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, έχει αρχίσει να τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Στα ανοιχτά του Ιράν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - Πόσο πιθανή είναι μία επίθεση

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο προϊόν της ProntoPegno για άμεση πώληση χρυσού

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Φιντάν για συνομιλίες σχετικά με τις ΗΠΑ

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η σκίαση γίνεται αρχιτεκτονική εμπειρία

11:59ΕΘΝΙΚΑ

Ο Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν: «Επισπεύδουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Αυλωνίτη με βαριές εκφράσεις κατά Κασσελάκη: «Κουρελόχαρτο η συμμετοχική δημοκρατία, αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος από τον πρόεδρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, έχει αρχίσει να τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Πρωτοφανής πρόκληση των Τούρκων: Αορίστου διάρκειας η Navtex που «κόβει» στα δύο το Αιγαίο

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Αυλωνίτη με βαριές εκφράσεις κατά Κασσελάκη: «Κουρελόχαρτο η συμμετοχική δημοκρατία, αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος από τον πρόεδρο»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

11:56LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είναι η απόλυτη απώλεια», είπε για τον χαμό της μητέρας του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

10:14ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Νέες βαθύτερες τομές στο «σημείο μηδέν» που έγινε η έκρηξη - Τι αναζητά η Πυροσβεστική

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας - Βίντεο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Απογειώθηκε το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ με τους τραυματίες - Θρησκευτική λειτουργία πριν πετάξουν οι σοροί

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ