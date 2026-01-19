Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

Οι πολίτες απαντούν μεταξύ άλλων και αν θα στηρίξουν ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα
Μικρή άνοδο μισής ποσοστιαίας μονάδας καταγράφει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24. Το κυβερνών κόμμα φτάνει το 30,2% στην εκτίμηση ψήφου.

12.jpg

Το 80,7% των πολιτών εκτιμά ότι οι γεωστρατηγικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την πολιτική σταθερότητα και την ισχυρή ηγεσία, στοιχείο που λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης.

dhmoskophsh-7.jpg

Ενδεικτικό της κυριαρχίας της ΝΔ είναι και το εύρημα της «παράστασης νίκης», που μετρήθηκε για πρώτη φορά μετά τις εκλογές και φτάνει στο 53,9%, με την αξιωματική αντιπολίτευση να περιορίζεται στο 4,6%.

nikhs.jpg

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση, ωστόσο παρουσιάζει νέα οριακή υποχώρηση, από το 13,6% στο 13,4%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει τέταρτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

katallhlothta.jpg

Μπροστά του βρίσκονται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος, αν και η Ελληνική Λύση σημειώνει αισθητή πτώση, χάνοντας σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, μικρή άνοδο εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την καθοδική του πορεία, παραμένοντας σε χαμηλά ποσοστά.

1768844522699-217014858-1.jpg

Απώλειες καταγράφουν επίσης η Νίκη και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, που μένουν μακριά από το όριο εισόδου στη Βουλή. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν «άλλο κόμμα», εξέλιξη που συνδέεται με τα σενάρια ίδρυσης νέων πολιτικών σχημάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

tsipra.jpg

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα ευρήματα για την απήχηση ενός πιθανού κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς φαίνεται να αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ μικρότερη αλλά υπαρκτή επιρροή καταγράφεται και σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

karystianoy.jpg
dimoskopisi-14.jpg

Παράλληλα, μειώνεται αισθητά το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν τη διαφθορά το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας.

dhmoskophsh.jpg

Σε παρόμοια ερώτηση, αλλά για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 3,8%

Αρκετά – 6,6%

Λίγο – 12,8%

Καθόλου – 74,4%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 2,4%

samara.jpg

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης:

dhmoskophsh-2.jpg
