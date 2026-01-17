Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά στη δημοσκόπηση της GPO η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση των προθέσεών της να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική σκηνή.

Για την κυρία Καρυστιανού καταγράφεται για πρώτη φορά μια σαφής και μετρήσιμη πολιτική απήχηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της εφημερίδας «Παραπολιτικά», το 43,3% των ερωτηθέντων δηλώνει μεν θετική γνώμη για τη Μαρία Καρυστιανού, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για πρόσωπο εκτός πολιτικής σκηνής.

Οι αρνητικές γνώμες ωστόσο διαμορφώνονται στο 49,9%, ενώ καταγράφεται και ένα μικρό ποσοστό που δηλώνει ότι δεν έχει άποψη.

Η δημοσκόπηση προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα με πρωτοβουλία της. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα που θα δημιουργούσε η Μαρία Καρυστιανού, το 22,8% απαντά θετικά, ενώ το 64,8% απαντά αρνητικά.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι το 10,2% δηλώνει πως «σίγουρα» θα στήριζε ένα τέτοιο κόμμα, ενώ αν συνυπολογιστούν και όσοι το θεωρούν «αρκετά πιθανό», το συνολικό ενδεχόμενο στήριξης φτάνει στο 12,6%.

Τέλος στο ερώτημα αν ένα νέο κόμμα θα ενισχύσει τον αγώνα για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών το 33,4% απαντά θετικά ενώ το 57,6% αρνητικά.

Όσον αφορά την πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μικρή πτώση στο 23,5%, από 23,7% τον Δεκέμβριο και 24,5% τον Νοέμβριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει επίσης ελαφρά πτώση στο 4,1%, από 4,3% προηγουμένως. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,2%, ενώ η Ελληνική Λύση σημειώνει μείωση στο 9,6% από 10,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 9,1%.

Το ΚΚΕ διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, στο 7,5%, ενώ μικρότερα κόμματα όπως η «Νίκη», το Κίνημα Δημοκρατών, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 καταγράφουν διακυμάνσεις μεταξύ 1,6% και 2,2%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 17,2%, με τάση μείωσης. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,8% των ερωτηθέντων, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Διαβάστε επίσης