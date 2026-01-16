Πώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα Καρυστιανού

Με την πολιτική επικαιρότητα να περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να συγκροτήσει έναν νέο πολιτικό φορέα, είναι εύλογο τα κομματικά επιτελεία να επιχειρούν να αναλύσουν τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ιδιαίτερα για τα κόμματα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά και με τη βιωμένη πολιτική πραγματικότητα, πλήττονται εκλογικά περισσότερο από τα άλλα, είναι ακόμη πιο αναγκαία η βαθύτερη ανάλυση του φαινομένου ενός νέου κόμματος που χωρίς συγκροτημένη ιδεολογική βάση, κατορθώνει να επηρεάζει οριζόντια το πολιτικό σύστημα.

Σε αυτά τα κόμματα συγκαταλέγεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η παραίτηση Τσίπρα από τη Βουλή και η έμμεση ανακοίνωση ότι θα κινηθεί αυτόνομα, πλέον αντιμετωπίζει και την πολιτική τρικυμία που προκαλεί το κόμμα Καρυστιανού.

Όπως προέκυψε πάντως μέσα από τη χθεσινή κοινή συνεδρίαση της ΚΟ και της ΠΓ του κόμματος, η Κουμουνδούρου έχει προχωρήσει σε μια πρώτη, ολοκληρωμένη ανάλυση του «φαινομένου» Καρυστιανού.

Καλπάκης: Τα 4 λάθη που πρέπει να αποφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, κατά τη συνεδρίαση, ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης κωδικοποίησε τα «τέσσερα λάθη που θα πρέπει να αποφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τον κ. Καλπάκη, οι τέσσερις παγίδες στις οποίες δεν πρέπει να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής:

1. Το λάθος του εφυσηχασμού:

Ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα επηρεάσει οριζόντια το πολιτικό σύστημα και όποιος δεν το καταλαβαίνει θα βρεθεί σε θέση να αντιμετωπίσει σοβαρές αρνητικές εξελίξεις.

2. Το λάθος της δαιμονοποίσης:

Όπως εξήγησε, εάν το κόμμα στις αναλύσεις του «δαιμονοποιήσει» το κόμμα Καρυστιανού, τότε είναι βέβαιο ότι θα το διογκώσει στα μάτια των πολιτών με απροσδιόριστες συνέπειες.

3. Το λάθος του ελιτισμού:

Για τον Στέργιο Καλπάκη, δεν αρκεί ο ΣΥΡΙΖΑ να «ξορκίσει» τη νέα κατάσταση απορρίπτοντάς τη. Αντιθέτως θα πρέπει να καταλάβει τις ανάγκες της κοινωνίας τις οποίες τέτοιοι πολιτικοί σχηματισμοί δείχνουν να αντιλαμβάνονται, ενώ ο προοδευτικός κόσμος αδυνατεί να κατανοήσει.

4. Το λάθος της πρόσκαιρης πολιτικής τάσης:

Ο κ. Καλπάκης εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και που ευελπιστούν να επανέλθουν στην εξουσία, θα πρέπει να μην επιβιβαστούν στο κάρο του αντισυστημισμού. Όπως είπε, το γεγονός ότι ο αντισυστημισμός «ανεβαίνει», δε σημαίνει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει «να το παίξει» αντισυστημικός, μόνο και μόνο για να πιάσει την πολιτική τάση της στιγμής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα πρέπει να γίνει ούτε Κωνσταντοπούλου, ούτε Καρυστιανού.

Φάμελλος: «Δεν είναι λύση η αντιπολιτική»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος είχε δώσει το δικό του στίγμα κατά την ομιλία του.

Συγκεκριμένα, χωρίς να αναφερθεί καθόλου προσωπικά στη Μαρία Καρυστιανού, έστειλε το μήνυμά του, αναφερόμενος γενικότερα στις «αντιπολιτικές λύσεις», μια κατηγορία που έχει δεχτεί έντονα η κ. Καρυστιανού μετά τις δηλώσεις της για την ιδειολογική τοποθέτηση το νέου πολιτικού φορέα που σχηματίζει.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «δεν θα αποτελέσει λύση για τα κοινωνικά συμφέροντα ούτε η ανακύκλωση δεξιών και ακροδεξιών συνταγών, ούτε η αντιπολιτική και στείρα αντίδραση που δεν θα συνδυάζεται με προγραμματικές απαντήσεις για το εισόδημα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δημόσια αγαθά και την μάχη κόντρα στο οικονομικό κατεστημένο».

Σε άλλη σημείο της ομιλία του είπε μάλιστα ο κ. Φάμελλος: «Η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες. Η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας».

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της η κ. Καρυστιανού είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι έφερε το βαρύτερο μνημόνιο από τρία που υπέγραψε η χώρα.

«Δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της ΝΔ που χρεωκόπησε τη χώρα και τώρα βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας έμμεσα στις επικρίσεις της κ. Καρυστιανού, και κατέληξε:

«Αυτές οι λογικές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εκτονώνουν την δικαιολογημένη οργή της κοινωνίας αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και στο τέλος να συντηρείται το status quo».