Φάμελλος: «Φωτογράφισε» Καρυστιανού, πίεσε ΠΑΣΟΚ-ΝΕΑΡ, έκανε «άνοιγμα» σε Τσίπρα

Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της σημερινής ομιλίας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου ήταν αφιερωμένο στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις της τελευταίας περιόδου, οι οποίες επηρεάζουν συνολικά το πολιτικό σκηνικό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση της ΚΟ και της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε «άνοιγμα» στον Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας ότι «είναι σημαντικός σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο».

Παράλληλα, αύξησε την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑΡ για την ανάγκη συνεργασιών, ενώ «φωτογράφισε» και τη Μαρία Καρυστιανού, χωρίς όμως να την κατονομάσει, σημειώνοντας ότι δεν είναι λύση η αντιπολιτκή.

Όπως είπε, «η απάντηση στο πολιτικό αδιέξοδο θα δοθεί με τη διαδικασία των επόμενων εκλογών, όσο και να προσπαθήσει να τις καθυστερήσει ο κ. Μητσοτάκης ή το σύστημα εξουσίας που θα ψάξει να βρει λύσεις για τα συμφέροντά του». Παράλληλα επέμεινε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «απαιτείται πλέον ποιοτική αλλαγή στον προοδευτικό άξονα της πολιτικής.

Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η διαμόρφωση μίας πλειοψηφικής κοινωνικής συμμαχίας αναγέννησης, δημοκρατίας και δημιουργίας, θα ξαναδώσει νόημα και αξιοπιστία στην πολιτική».

«Φωτογράφισε» Καρυστιανού

Ο Σωκράτης Φάμελλος, χωρίς να αναφερθεί καθόλου προσωπικά στη Μαρία Καρυστιανού, έστειλε το μήνυμά του, αναφερόμενος γενικότερα στις «αντιπολιτικές λύσεις», μια κατηγορία που έχει δεχτεί έντονα η κ. Καρυστιανού μετά τις δηλώσεις της για την ιδειολογική τοποθέτηση το νέου πολιτικού φορέα που σχηματίζει.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι «δεν θα αποτελέσει λύση για τα κοινωνικά συμφέροντα ούτε η ανακύκλωση δεξιών και ακροδεξιών συνταγών, ούτε η αντιπολιτική και στείρα αντίδραση που δεν θα συνδυάζεται με προγραμματικές απαντήσεις για το εισόδημα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δημόσια αγαθά και την μάχη κόντρα στο οικονομικό κατεστημένο».

Σε άλλη σημείο της ομιλία του είπε μάλιστα ο κ. Φάμελλος: «Η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες. Η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας».

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της η κ. Καρυστιανού είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι έφερε το βαρύτερο μνημόνιο από τρία που υπέγραψε η χώρα.

«Δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της ΝΔ που χρεωκόπησε τη χώρα και τώρα βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος και κατέληξε: «Αυτές οι λογικές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εκτονώνουν την δικαιολογημένη οργή της κοινωνίας αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και στο τέλος να συντηρείται το status quo».

«Να βρούμε κοινή πορεία» με Τσίπρα

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τις προετοιμασίες για τον σχηματισμό δικού του πολιτικού φορέα, ο Σωκράτης Φάμελλος επανήλθε στην αρχική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «σαφέστατα είναι σημαντικός σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα».

Όπως είπε, «όσες διαφορετικές αναγνώσεις και αν υπάρχουν οφείλουμε να βρούμε κοινή πορεία και σύγκλιση», ενώ τόνισε ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα «οφείλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε σήμερα για την κοινή έκφραση και συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων».

Αιχμές και... άνοιγμα σε ΠΑΣΟΚ - ΝΕΑΡ

Ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε μεν κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΡ που μέχρι σήμερα δεν έχουν δεχτεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συστράτευση και κοινή πορεία, όμως ταυτόχρονα άνοιξε και μια ακόμη φορά «πόρτα» για ενδεχόμενες συνεργασίες στο μέλλον.

Υπενθύμισε ότι «οι καλές πολιτικές στιγμές της προηγούμενης χρονιάς ήταν αυτές που υπήρξαν στιγμές κοινοβουλευτικών συνεργασιών, κοινές πρωτοβουλίες έστω διαλόγου και προοπτική κοινής προοδευτικής απάντησης» και τόνισε ότι «ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα».



«Καταθέσαμε προτάσεις συμπόρευσης στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Η απάντηση στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να είναι ούτε οι καθυστερήσεις ούτε ανεδαφικές εκτιμήσεις του τύπου "θα κερδίσω μόνος μου τον κ.Μητσοτάκη"», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι πέραν των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπήρξαν θετικές δημόσιες πρωτοβουλίες διαλόγου εκ μέρους Ινστιτούτων, πολιτικών ομάδων και προσωπικοτήτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοτζιά και τον Πέτρο Κόκκαλη.

