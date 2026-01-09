Φαραντούρης: Πυρά κατά ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελλου, Αρβανίτη για τη διαγραφή του - «Σταλινικές μέθοδοι»

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης χαρακτήρισε αδικαιολόγητη τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, επιρρίπτοντας ευθύνες στην ηγεσία του κόμματος για «σταλινικές μεθόδους».

«Ήταν μια ψευτομάγκικη επίδειξη δύναμης με σταλινική λογική, η οποία αποτελεί μελανή σελίδα στην ελευθεροστομία, στην παρρησία του δημοκρατικού κινήματος. Είναι ντροπή για τον Φάμελλο. Παραπέμπει σε σταλινικές μεθόδους. Κάτι Αρβανίτηδες και κάτι Φάμελλοι, ο ύποπτος ρόλος των οποίων στον τρόπο με τον οποίο διοικείται αυτή τη στιγμή το κόμμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φαραντούρης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό KONTRA.

Εστιάζοντας τα πυρά του κατά του επίσης ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, είπε πως παρά τον Φάμελλο, απεργάζεται διάφορα πράγματα, προσάπτοντας σταλινικές μεθόδους και ύποπτο ρόλο.

Διερωτήθηκε: ξέρει κανείς γιατί διεγράφηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φαραντούρης είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο κόμμα Καρυστιανού, κάτι που οδήγησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη διαγραφή του.

Ο ευρωβουλευτής προέτρεψε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να συνέλθει, απαντώντας στον λόγο της διαγραφής του και εξήγησε: Ερωτήθην για το ενδεχόμενο ενός ανώνυμου να κατέλθει στο πολιτικό στίβο, και είπα απολύτως καλοδεχούμενο.

Αποκάλυψε πως όταν τον κάλεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τον ρώτησε αν είναι ευρωβουλευτής του κόμματος, με τον ίδιο να απαντά: «Ως τi με κάλεσες βραδιάτικα; Με ποια φανέλα έχω κατέβει; Και πού είναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ; Με κάλεσε ο κ. Φάμελλος μία ημέρα να πω τις απόψεις μου;»

Επίσης, αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, σημειώνοντας ότι ο κ. Φάμελλος δεν τον κάλεσε να τον ενημερώσει.

Επίσης, είπε πως στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μαύρα μεσάνυχτα για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ.

