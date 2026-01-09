Tα απόνερα της διαγραφής Φαραντούρη - H επόμενη μέρα της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Δύο ημέρες μετά τη διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα απόνερα της έντασης ανάμεσα στον ευρωβουλευτή και την Κουμουνδούρου παραμένουν έντονα.

Ο ευρωβουλευτής βρέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, όταν ο κ. Φαραντούρης έδειξε να μην έχει τη διάθεση να διαψεύσει δημοσίως και ρητά τις πληροφορίες που τον ήθελαν να «μετκομίζει» στο κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω έντονης δυσφορίας που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες για τον κ. Φαραντούρη, η οποία κορυφώθηκε σήμερα, καθώς σε δηλώσεις του, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της επικοινωνίας του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, κάτι που έχει προκαλέσει οργή στην ηγεσία του κόμματος. Πλέον ο Νικόλας Φαραντούρης κινείται αυτόνομα, παραμένει όμως στην ευρωβουλή αρνούμενος να παραδώσει την έδρα του, γεγονός που αφήνει τον ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 2 ευρωβουλευτές, από τους 4 που είχε εκλέξει το 2024.

Η διαγραφή του πάντως δεν προκάλεσε καμία εσωκομματική διαμάχη στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, με την απόφαση συμφωνούσε το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος.

Οι μελλοντικές κινήσεις Φαραντούρη

Ο ίδιος ο Νικόλας Φαραντούρης εμφανίστηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη στάση της ηγεσίας του κόμματος. Σε δήλωσή του γνωστοποίησε ότι αρνείται να παραδώσει την έδρα του όπως του ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε χθεσινή του συνέντευξη υποστηρίζει ότι ««Εγώ καλωσόρισα απλά το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού άλλοι προεξόφλησαν την προσχώρησή μου εκεί. Κάθε τι που κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο πρέπει να το ξορκίζουμε; Είναι ανάθεμα; Στον δικό μου αξιακό κώδικα υπάρχει καλός λόγος και για αντιπάλους. Η πολιτική είναι αντιπαράθεση ιδεών δεν είναι ψυχολογικά αδιέξοδα».

Πλέον λοιπόν, ο ίδιος κινείται στο ευρωκοινοβούλιο ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, ενώ σύντομα αναμένεται να αποφασίσει και αν θα παραμείνει ενταγμένος στην ευρωπαϊκή ομάδα της Left, στην οποία αντιπρόεδρος είναι ο Κώστας Αρβανίτης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ξεκαθαρίζεται από τη Left ότι δεν θα του ζητηθεί η αποχώρηση, καθώς η περίπτωσή του δεν είναι ίδια με εκείνη του Νίκου Παππά που αφορούσε βίαιο περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, και παρά τις προσπάθειες του ίδιου να κατευνάσει τη σεναριολογία για τις επόμενες κινήσεις του, εκτιμάται ότι μόλις η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώσει το κόμμα της, τότε ο Νικόλας Φαραντούρης θα ενταχθεί σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται να λάβει και υψηλή στελεχειακή θέση.

Σκληρή επίθεση Γ. Τσίπρα και Πολάκη

Η αποπομπή Φαραντούρη βρήκε σύμφωνο το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στην Κουμουνδούρου είχαν εξοργιστεί με τη στάση του ευρωβουλευτή, την οποία θεωρούσαν ασεβή προς το ίδιο το κόμμα με το οποίο εξελέγη.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις του πρώην μέλους της ΠΓ Γιώργου Τσίπρα, υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή.

Ο Γ. Τσίπρας σε μια πολύ ειρωνική ανάρτηση, σχολιάζει: ««Περίεργο, δεν του φαινόταν… Στην τηλεόραση έδειχνε σεμνός, μετριόφρων, ποτέ δεν μιλούσε για το εαυτό του, άνθρωπος με πεποιθήσεις και αρχές, δεν πήγαινε κάθε φορά όπου φυσούσε ο άνεμος, καθόλου πολιτικάντης. Φαίνεται και από τη φωτό. Και η πορεία του λιτή. Πέρασε από τα γραφεία υπουργών της ΝΔ, τοποθετήθηκε σε διάφορα πόστα, τριβόταν με ΠΑΣΟΚ, εκτοξεύτηκε από τον Α. Τσίπρα μετά τις πρώτες εκλογές 2023 και έγινε φουλ ΣΥΡΙΖΑ, όταν επικράτησε ο Κασσελάκης φουλ Κασσελάκης, εκλέγεται ευρωβουλευτής και παύει να αναφέρει τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ, κάτι σε Ανεξάρτητος Συνεργαζόμενος, ξηλώνεται ο Κασσελάκης και διεκδικεί το πόστο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, μετά κοντοστέκεται να δει πού θα κάτσει η μπίλια ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, σίγουρα και άλλους, όταν δρομολογείται κίνηση Τσίπρα φουλ Τσιπρικός και τώρα γοητεύεται από το νέο κόμμα Καρυστιανού».

Η επόμενη μέρα της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά και τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με μόλις δύο, από τους τέσσερις ευρωβουλευτές που είχε εκλέξει, καθώς πριν λίγες εβδομάδες απομακρύνθηκε και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος φέρεται να γρονθοκόπησε αναίτια τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο έξω από μπαρ στο Στρασβούργο.

Σε δηλώσεις του στο newsbomb.gr, ο επικεφαλής της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το ότι έχουν απομείνει δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζει ότι «εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Έχουμε τις θέσεις μας. Δεν αλλάζει κάτι», συμπληρώνοντας με χιούμορ ότι «απλώς θα έχουμε περισσότερη δουλειά». Όπως είπε, όμως επιμένει ότι τόσο ο κ. Φαραντούρης, όσο και ο κ. Παππάς οφείλουν να επιστρέψουν τις έδρες τους.

Παράλληλα, μιλώντας στο Action24, o κ. Αρβανίτης, απαντώντας στο ζήτημα της επιστροφής της έδρας από τον Νικόλα Φαραντούρη, τόνισε: «Η συνέπεια είναι βασικό πράγμα στην πολιτική. Όταν πολίτες παίρνουν εντολή από άλλους πολίτες να τους εκπροσωπήσουν, οι έδρες δεν είναι δικές τους. Οι έδρες ανήκουν στα κόμματα και επιστρέφουν στα κόμματα, είπε και έκανε λόγο για «αναβράζοντα φαινόμενα» που απαξιώνουν πλήρως τη σχέση πολίτη και πολιτικής. Τα “εγώ” μάς έχουν φέρει στο σημείο που είμαστε σήμερα και στην απαξίωση του πολιτικού σκηνικού, πρόσθεσε».

Μάλιστα στο παράδειγμα του κ. Φαραντούρη, αντέτεινε το υπόδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την έδρα του πρόσφατα σημειώνοντας ότι αυτή είναι η διαφορά στην εντιμότητα.

Τέλος, ο κ. Αρβανίτης μιλώντας για το κόμμα Καρυστιανού, τόνισε ότι «δεν στήριξα την Καρυστιανού, στήριξα τον Σύλλογο και την ζήτημα της αλήθειας για τους 57 που χάθηκαν από ένα κρατικό και ευρωπαϊκό έγκλημα, και αυτό θα συνεχίσω να κάνωα».