Φαραντούρης για διαγραφή του: «Κάποιοι έχουν ψυχολογικά αδιέξοδα»

«Εγώ καλωσόρισα απλά το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού άλλοι προεξόφλησαν την προσχώρησή μου εκεί. Κάθε τι που κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο πρέπει να το ξορκίζουμε; Είναι ανάθεμα; Στον δικό μου αξιακό κώδικα υπάρχει καλός λόγος και για αντιπάλους. Η πολιτική είναι αντιπαράθεση ιδεών δεν είναι ψυχολογικά αδιέξοδα», είπε σήμερα ο Νικόλας Φαραντούρης μετά τις χθεσινές εξελίξεις με τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Επέμεινε ότι δεν παραδίδει την έδρα και τόνισε:

«Δεν πήρα την έδρα μου να πάω σε άλλο κόμμα όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοί μου απ΄τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να με θέσει εκτός», είπε στον ΑΝΤ1.

«Εγώ δεν μίλησα ποτέ για ένταξη, απλώς καλωσόρισα το ενδεχόμενο ένας ανώνυμος πολίτης να ασχοληθεί με την πολιτική. Είναι νωρίς να μιλήσω για τον εαυτό μου πόσο μάλλον οι άλλοι για μένα», απάντησε σε ερώτημα να υπάρχει ενδεχόμενο να ενταχθεί στο κόμμα Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αποφάσισε να τον θέσει εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας παράλληλα από τον κ. Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

