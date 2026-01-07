Μαρινάκης: «Δεν θέλω να πιστέψω ότι η Καρυστιανού θα δεχθεί στο κόμμα της τον Φαραντούρη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Mega αναφέρθηκε στον Νικόλα Φαραντούρη μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αποφάσισε να τον θέσει εκτός της ευρωομάδας, ζητώντας παράλληλα από τον κ. Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά τη διαγραφή του ο Νικόλας Φαραντούρης προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω βίντεο, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει απερίσπαστος το έργο του στην Ευρωβουλή. Όπως ανέφερε, λογοδοτεί αποκλειστικά στους χιλιάδες πολίτες που τον τίμησαν με την ψήφο τους και τον εξέλεξαν για να υπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Τόνισε ότι η έδρα ανήκει στους πολίτες αυτούς και πως με αυτούς συνομιλεί καθημερινά, «από άκρη σε άκρη της πατρίδας, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες και πέρα από την Ευρώπη».

«Ο κύριος Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα του, αν και την πήρε την έδρα του με τις ψήφους ενός συγκεκριμένου κόμματος που δεν είναι το κόμμα στο οποίο ανήκω εγώ ή το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυρία Καρυστιανού, που λέει ότι θα πολιτευτεί με άλλους όρους, θα δεχθεί στο νέο φορέα της έναν άνθρωπο ο οποίος παραμένει ευρωβουλευτής, κρατώντας την έδρα που πήρε με ένα άλλο κόμμα», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.