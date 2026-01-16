Κριτική Τσουκαλά για τις δημοσκοπήσεις: «Μου προκαλούν τρομερή εντύπωση μερικά ερωτήματα»

Κριτική στον τρόπο διενέργειας των δημοσκοπήσεων από ορισμένες εταιρείες άσκησε μιλώντας στο Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ως άξιο αναφοράς το γεγονός ότι «είδαμε μια δημοσκόπηση που τη μία μέρα έδειχνε το ΠΑΣΟΚ στο 15% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και την επόμενη μέρα το αντίστροφο. Δεν γίνεται να ισχύουν και οι δύο. Μία εξ αυτών έχει λάθος μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει».

Παράλληλα, αναφερόμενος σε δημοσκόπηση που μετρούσε ως υπαρκτά τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που θέτουν ερωτήματα που «εμένα μου προκαλούν τρομερή εντύπωση».

«Σήμερα στη χώρα Πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχηγός της αξιωματική αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, πως γίνεται να τίθεται το ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός μεταξύ του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού; Δύο κόμματα που δεν υπάρχουν και δύο ηγέτες που ίσως υπάρξουν αύριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μία μέτρηση αλλά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει δίλημμα μεταξύ Τσίπρα και Καρυστιανού;»,σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στις εκλογές και το αν το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι απειλείται ακόμη και η δεύτερη θέση, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «οι εκλογές είναι ένας μαραθώνιος και θα είναι δρόμος αντοχής. Το ίδιο πράγμα έγινε και πριν κάποιους μήνες και με άλλα κόμματα που εμφανίστηκαν. Και πριν ένα χρόνο με άλλους διάττοντες αστέρες. Υπάρχει ο δρόμος λοιπόν της συνέπειας, της αντοχής. Ο κόσμος στο τέλος κρίνει με το πολιτικό σχέδιο που έχεις».

«Σήμερα έχουμε μια κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με τα γνωστά αποτελέσματα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική η οποία διευρύνει τις ανισότητες, χάνει ευκαιρίες ανάπτυξης και προσβάλλει τους θεσμούς. Από την άλλη, έχουμε και ένα μόνο πολιτικό σχέδιο, αυτό του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα σχέδιο κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανάπτυξης», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης