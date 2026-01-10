Το ΠΑΣΟΚ «επενδύει» στην ενέργεια: Η μεγάλη καμπάνια και η σύνδεση με τους αγρότες

Η πολιτική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για το ρεύμα κορυφώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επενδύει σημαντικά στο ζήτημα της ενεργειακής δικαιοσύνης, ενώ συνδέει το θέμα και με τα αγροτικά μπλόκα, καταθέτοντας ξεχωριστές προτάσεις για το αγροτικό ρεύμα.

Τις τελευταίες ημέρες, το ΠΑΣΟΚ έχει ενορχηστρώσει έναν επικοινωνιακό «βομβαρδισμό» προτάσεων με θέμα την ενέργεια, ενώ το θέμα βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων και του ίδιου του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η καμπάνια φαίνεται ότι συνέπεσε σε ιδανικό χρόνο και σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις για δύο λόγους. Αφενός, οι προτάσεις συμπίπτουν με τις ραγδαίες εξελίξεις στα αγροτικά μπλόκα και τη συζήτηση για διάλογο με τον πρωθυπουργό. Έτσι, η προβολή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Ταυτόχρονα όμως, η μεγάλη καμπάνια του ΠΑΣΟΚ συμπίπτει χρονικά με το άνοιγμα της συζήτησης για τον σχηματισμό νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Καθώς λοιπόν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ καλούνται να απαντούν για όσα έχει πει η Μαρία Καρυστιανού εναντίον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη διαγραφή Φαραντούρη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν την εμπλοκή στη συζήτηση περί Καρυστιανού και να επιμείνουν στις σημαντικές προτάσεις για το ρεύμα.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει στη δημοσιότητα δύο δέσμες προτάσεων για το ρεύμα. Μια ειδικά για το αγροτικό ρεύμα και μια για «φτηνό ρεύμα για όλους».

Η πρόταση των 5 σημείων για το αγροτικό ρεύμα:

Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας. (*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

Στρατηγικός στόχος: οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν. Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη.

Δέσμη 7 μέτρων για «φθηνό ρεύμα για όλους»:

Κίνητρα και απλές διαδικασίες για μαζική μεταφορά από τα ακριβά «πράσινα» σε φθηνότερα «μπλε» ή άλλα τιμολόγια επιλογής του καταναλωτή, απλοποιημένα και εύκολα συγκρίσιμα για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Έμμεσο πλαφόν στη χονδρεμπορική, συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσω αγοράς που αμείβει τη διαθεσιμότητα παραγωγών, μπαταριών και διαχείρισης ζήτησης.

Επιτάχυνση αποθήκευσης με μπαταρίες με καθαρούς κανόνες, δεσμευτικές προθεσμίες για όλους, και διαφάνεια.

Αναβάθμιση δικτύων με μετρήσιμους στόχους (βλάβες, χρόνοι συνδέσεων, απώλειες) και υψηλή διασυνδεσιμότητα με τα ευρωπαϊκά ή διακρατικά δίκτυα.

«Έξυπνοι» μετρητές παντού με πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και ρήτρα ποινών στον ΔΕΔΔΗΕ, για ουσιαστικό περιορισμό ρευματοκλοπών και λαθών· παράλληλα, ενίσχυση ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων ώστε το κόστος να μην φορτώνεται στους συνεπείς.

Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης: κοινότητες πολιτών, ΟΤΑ, αγροτών, ΜμΕ και τοπικών φορέων που παράγουν και συμψηφίζουν ενέργεια, μειώνοντας άμεσα το κόστος για τα μέλη τους. Θεσμική προτεραιότητα σε όρους σύνδεσης, απλοποίηση αδειοδοτήσεων, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σαφές πλαίσιο ώστε να μην τις εκτοπίζουν οι μεγάλοι παίκτες. Έτσι ενισχύεται η ενεργειακή δημοκρατία, η αυτοπαραγωγή και η ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών.

Άμεση διασύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα, ώστε να σταματήσουν οι ακριβές πετρελαϊκές μονάδες και να μειωθούν οι χρεώσεις ΥΚΩ.

Ανδρουλάκης: «Ο τρόπος που γίνεται η ενεργειακή μετάβαση από τη ΝΔ, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Μητσοτάκη»

Το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει πολιτικά στις προτάσεις για το ρεύμα αναδεικνύεται εξάλλου και από τις αναφορές του προέδρου του κόμματος, ο οποίος μάλιστα επισκέπτεται αυτές τις ημέρες τη Δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Ανδρουλάκης μάλιστα ζήτησε να επισκεφτεί και τη μονάδα παραγωγής της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V», κάτι το οποίο του απαγόρευσε η εταιρεία, προκαλώντας την οργή του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης πήγε στην πύλη της μονάδας για να μιλήσει σε εργαζόμενους και σχολίασε: «Συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΔΕΗ, αυτή είναι η κατάντια τους» σχολίασε δηκτικά.



«Όπως γνωρίζετε ζήτησα να επισκεφθούμε τη μονάδα, αλλά η διοίκηση της ΔΕΗ το αρνήθηκε χρησιμοποιώντας προσχηματικές δικαιολογίες, που εξέλειπαν το 2023, όταν ήρθε εδώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν τον διάλογο, αλλά δεν θα αποφύγουν τη λογοδοσία».

Συζητώντας με εργαζομένους σημείωσε ότι «ο τρόπος που γίνεται η ενεργειακή μετάβαση και η κατανομή του ενεργειακού χώρου από τη Νέα Δημοκρατία, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι εθνικά επιζήμιο η διανομή του ενεργειακού χώρου να δίνει προτεραιότητα στους ολιγάρχες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στους παραγωγούς όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στις αγωνίες των αγροτών, των κτηνοτρόφων, τους και στην κατάρρευση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Ελλάδα».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε συναντηθεί και συζήτησε με αγρότες από το Αμύνταιο, την Εορδαία και τη Βεγορίτιδα.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και τη διαμόρφωση του παγίου στα 5 ευρώ/μήνα.

«Υπάρχουν δυνατότητες να κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν άλλωστε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάτω από τα 8,5 λεπτά που είναι η κυβερνητική εξαγγελία. Όταν μάλιστα η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα, πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε επίσης ειδική μνεία στην θέση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων και συνεταιρισμών για περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας που επωμίζονται.

«Ο ενεργειακός χώρος -αυτός που απομένει- πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς, ώστε να διασφαλίσουμε το χαμηλό ενεργειακό κόστος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα καταθέσει τροπολογία για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία με τα ίδια κριτήρια, την οποία όμως απέρριπτε η κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι δήθεν «θα ενισχύσει το λαθρεμπόριο». «Σήμερα η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα το κάνει. Γιατί δεν το εφάρμοσε εδώ και τρία χρόνια που το καταθέτει το ΠΑΣΟΚ ως τροπολογία;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση νοιάζεται μόνο για την κερδοφορία των ολιγοπωλίων

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η παρέμβαση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής.

«Εμείς έχουμε καθαρές θέσεις και τις έχουμε καταθέσει. Έχουμε πει 0,07€/κιλοβατώρα και στα 5€ το πάγιο. Αυτά, και πολλά ακόμη, τα καταθέσαμε προχθές και παρουσιάσαμε την καμπάνια μας για την ενέργεια» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς.

«Η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή χρειάζεται μία κυβέρνηση που να υπηρετεί την κοινωνία και όχι τα ολιγοπώλια. Μόνο κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε στο 44% η ενεργειακή επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιον λόγο αρνήθηκε η ΔΕΗ την επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στο Πτολεμαΐδα V. Έχετε ξαναδεί μία εταιρεία που λειτουργεί ως εταιρεία κοινής ωφέλειας και έχει στηριχθεί από το κράτος να προχωρά σε τέτοιες αποφάσεις; Προσέξτε, όταν θέλει η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για το ρεύμα, ποιον συναντά; Τη ΔΕΗ. Δεν συναντάει άλλους παρόχους. Για ποιο λόγο αρνούνται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάει σε εγκαταστάσεις που πλήρωσε ο ελληνικός λαός 1,5 δισ. και άργησαν πολύ να ολοκληρωθούν με ευθύνη της κυβέρνησης; Δεν μπορεί η ΔΕΗ να εμφανίζεται ως εντολοδόχος και να απαγορεύει για λογαριασμό της κυβέρνησης – την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη».

«Η κυβέρνηση νοιάζεται μόνο για την κερδοφορία των ολιγοπωλίων την ώρα που η κοινωνία σφαδάζει. Τα τελευταία χρόνια έβρεξε χρήμα και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα – το μόνο που έκανε ήταν το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

Διαβάστε επίσης