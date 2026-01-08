ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγόρευσε στον Νίκο Ανδρουλάκη να επισκεφτεί τη μονάδα Πτολεμαΐδα V

Σε καταγγελία κατά της ΔΕΗ προχωρά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «με μια πρωτοφανή απόφαση, η ΔΕΗ απαγορεύει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» και να συζητήσει με τους εργαζόμενους».

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «αστεία προσχήματα» αποκαλύπτοντας ότι η απάντηση της ΔΕΗ στο αίτημα επικαλούνταν γενικόλογα «επιχειρησιακούς λόγους».

«Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν οτι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται ότι στις 16:00 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη Βουλή, όπου αναμένεται και να σχολιάσει το θέμα.

