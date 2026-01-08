Νέα πόλωση για τα μπλόκα: Στο πλευρό των αγροτών η αντιπολίτευση μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες

Η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να παρέμβει πολύ πιο δυναμικά σε σχέση με το πώς αντιδρούσε μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξουν συγκρούσεις.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νέα πόλωση για τα μπλόκα: Στο πλευρό των αγροτών η αντιπολίτευση μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση απέρριψε τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, με τα κόμματα να εκφράζουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις και να κάνουν λόγο για «ψίχουλα» της κυβέρνησης για τους αγρότες.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι «οι αγρότες δεν πείθονται πλέον από εξαγγελίες και λογιστικούς χειρισμούς. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε μια κυβέρνηση που εδώ και χρόνια υπόσχεται στήριξη, αλλά στην πράξη παραδίδει καθυστερήσεις, αβεβαιότητα και συρρίκνωση του εισοδήματος». «Με ένα τεχνητό και παραπλανητικό άθροισμα, παρουσίασε ως «ενισχύσεις αγροτικού εισοδήματος» κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην ελληνική ύπαιθρο, ανεξαρτήτως αν κατευθύνεται πράγματι στους παραγωγούς, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη και αναλύει τα προγράμματα της ΚΑΠ που υλοποιήθηκαν το 2025, σχολιάζοντας ότι «η παρουσίαση αυτών των πληρωμών ως «τρέχουσα ενίσχυση εισοδήματος» συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, που βιώνουν οι αγρότες στην τσέπη τους».

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως «νέες πληρωμές». Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του Πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους. Τα χρήματα αυτά κατευθύνονται τώρα σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και καλλιεργητές σιταριού, χωρίς όμως να απαντάται το κρίσιμο ερώτημα: ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που αφαιρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το πραγματικό αγροτικό εισόδημα και ποιος θα λογοδοτήσει;», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε στη δημοσιότητα πρόταση πέντε σημείων αναφορικά με το αγροτικό ρεύμα.

Η πρόταση προβλέπει:

-Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

-Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

-Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.

(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

-Στρατηγικός στόχος: οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.
Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.

-Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «κούφια λόγια και ανέξοδες υποσχέσεις από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας». «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έδωσε, για μια ακόμα φορά, επαρκείς απαντήσεις και λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα της μείωσης του κόστους παραγωγής και της φορολογικής ανακούφισης των αγροτών, την ίδια στιγμή που «κρύβεται» για την συμφωνία ΕΕ-Mercosur, οι συνέπειες της οποίας αποτελούν ένα από τα σημεία αιχμής των αιτημάτων των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά της η ΝΕΑΡ αναφέρει ότι «οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα «στήριξης» των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του».

Τέλος, το ΚΚΕ τονίζει ότι «οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών» και ξεκαθαρίζει ότι «το ΚΚΕ στηρίζει ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ίδιοι οι αγρότες μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, δηλαδή των αγροτικών συλλόγων, των ομοσπονδιών και των μπλόκων».

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες

Πλέον, το ζήτημα των κινητοποιήσεων περνά σε άλλο επίπεδο, με δεδομένη και τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν χθες είναι και τα τελευταία και ότι «η υπομονή εξαντλείται».

Το επόμενο διάστημα, εφόσον οι αγρότες πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις τους για κλεισίματα δρόμων και άνοιγμα διοδίων, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να παρέμβει πολύ πιο δυναμικά σε σχέση με το πώς αντιδρούσε μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξουν συγκρούσεις.

Παράλληλα διαμηνύεται ότι θα υπάρξουν και διοικητικά μέτρα όπως πρόστιμα κατά των αγροτών που συμμετέχουν σε μπλόκα.

Σε αυτό το πλαίσιο και τα κόμματα που δηλώνουν ότι στηρίζουν τους αγρότες θα κληθούν να πάρουν θέση σε μια πολύ πιο τεταμένη ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργηθεί. Εάν μάλιστα επιβεβαιωθεί η εκτίμηση ότι ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδεχομένως να εμπλακούν ενεργά με διαδηλώσεις στα μπλόκα ενδεχομένως να επιφέρουν νέες προκλήσεις για την κυβέρνηση, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ανοιχτή σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια: Ώρα να… σηκώσει κεφάλι και να συνεχίσει την πορεία του

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατάληψη δεξαμενόπλοιων από ΗΠΑ: Η «Protective Principle», οι γκρίζες ζώνες και τα έξι σημεία κλειδιά - Πού οδηγείται η ναυτική ισχύς, δύο Έλληνες ναύαρχοι απαντούν

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω εφαρμογής - Η διαδικασία

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει τώρα ο αδελφός του 16χρονου δράστη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πόλωση για τα μπλόκα: Στο πλευρό των αγροτών η αντιπολίτευση μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες στο παρασκήνιο της εξουσίας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει πάση θυσία τη Γροιλανδία σε σημείο που να προκαλεί ακόμα και το ΝΑΤΟ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» - Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Πότε επιστρέφουν οι κρύες μέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Ιανουρίου

04:40ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

01:24ΚΟΣΜΟΣ

«America First»: Με διαταγή Τραμπ οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες στο παρασκήνιο της εξουσίας

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε πλήρως ενεργειακά αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες – Επενδύουμε στο μέλλον τους με πράξεις»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ