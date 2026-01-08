Νέα πόλωση για τα μπλόκα: Στο πλευρό των αγροτών η αντιπολίτευση μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες

Σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση απέρριψε τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, με τα κόμματα να εκφράζουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις και να κάνουν λόγο για «ψίχουλα» της κυβέρνησης για τους αγρότες.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι «οι αγρότες δεν πείθονται πλέον από εξαγγελίες και λογιστικούς χειρισμούς. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε μια κυβέρνηση που εδώ και χρόνια υπόσχεται στήριξη, αλλά στην πράξη παραδίδει καθυστερήσεις, αβεβαιότητα και συρρίκνωση του εισοδήματος». «Με ένα τεχνητό και παραπλανητικό άθροισμα, παρουσίασε ως «ενισχύσεις αγροτικού εισοδήματος» κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην ελληνική ύπαιθρο, ανεξαρτήτως αν κατευθύνεται πράγματι στους παραγωγούς, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη και αναλύει τα προγράμματα της ΚΑΠ που υλοποιήθηκαν το 2025, σχολιάζοντας ότι «η παρουσίαση αυτών των πληρωμών ως «τρέχουσα ενίσχυση εισοδήματος» συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, που βιώνουν οι αγρότες στην τσέπη τους».

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως «νέες πληρωμές». Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του Πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους. Τα χρήματα αυτά κατευθύνονται τώρα σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και καλλιεργητές σιταριού, χωρίς όμως να απαντάται το κρίσιμο ερώτημα: ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που αφαιρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το πραγματικό αγροτικό εισόδημα και ποιος θα λογοδοτήσει;», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε στη δημοσιότητα πρόταση πέντε σημείων αναφορικά με το αγροτικό ρεύμα.

Η πρόταση προβλέπει:



-Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.



-Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.



-Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.



(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).



-Στρατηγικός στόχος: οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.

Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.



-Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «κούφια λόγια και ανέξοδες υποσχέσεις από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας». «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έδωσε, για μια ακόμα φορά, επαρκείς απαντήσεις και λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα της μείωσης του κόστους παραγωγής και της φορολογικής ανακούφισης των αγροτών, την ίδια στιγμή που «κρύβεται» για την συμφωνία ΕΕ-Mercosur, οι συνέπειες της οποίας αποτελούν ένα από τα σημεία αιχμής των αιτημάτων των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά της η ΝΕΑΡ αναφέρει ότι «οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα «στήριξης» των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του».

Τέλος, το ΚΚΕ τονίζει ότι «οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών» και ξεκαθαρίζει ότι «το ΚΚΕ στηρίζει ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ίδιοι οι αγρότες μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, δηλαδή των αγροτικών συλλόγων, των ομοσπονδιών και των μπλόκων».

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες



Πλέον, το ζήτημα των κινητοποιήσεων περνά σε άλλο επίπεδο, με δεδομένη και τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν χθες είναι και τα τελευταία και ότι «η υπομονή εξαντλείται».



Το επόμενο διάστημα, εφόσον οι αγρότες πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις τους για κλεισίματα δρόμων και άνοιγμα διοδίων, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να παρέμβει πολύ πιο δυναμικά σε σχέση με το πώς αντιδρούσε μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξουν συγκρούσεις.



Παράλληλα διαμηνύεται ότι θα υπάρξουν και διοικητικά μέτρα όπως πρόστιμα κατά των αγροτών που συμμετέχουν σε μπλόκα.



Σε αυτό το πλαίσιο και τα κόμματα που δηλώνουν ότι στηρίζουν τους αγρότες θα κληθούν να πάρουν θέση σε μια πολύ πιο τεταμένη ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργηθεί. Εάν μάλιστα επιβεβαιωθεί η εκτίμηση ότι ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδεχομένως να εμπλακούν ενεργά με διαδηλώσεις στα μπλόκα ενδεχομένως να επιφέρουν νέες προκλήσεις για την κυβέρνηση, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ανοιχτή σύγκρουση.

