Αγροτικό ρεύμα: Πρόταση 5 σημείων από το ΠΑΣΟΚ για «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»

Τη μεγάλη καμπάνια του για το ζήτημα της ενεργειακής δικαιοσύνης εγκαινίασε σήμερα το ΠΑΣΟΚ δίνοντας στη δημοσιότητα πρόταση 5 σημείων σχετικά με το αγροτικό ρεύμα.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος» και σε αυτό το πλαίσιο καταθέτει στον δημόσιο διάλογο, και μάλιστα σε μια στιγμή έντονης τριβής του αγροτικού κόσμου με την κυβέρνηση, «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη» πρόταση.

Η πρόταση των 5 σημείων:

Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.

(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

Στρατηγικός στόχος: οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.

Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη.

Κορυφώνεται στο τέλος της εβδομάδας η καμπάνια

Η καμπάνια ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη με τις παραπάνω προτάσεις και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Αύριο Πέμπτη θα ακολουθήσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα νοικοκυριά (τιμολόγια) αλλά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρουσιαστεί η συνολική πολιτική για την δίκαιη πράσινη μετάβαση.

Τέλος, η κορύφωση της καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, οπότε και διεξάγεται η συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, περιοχή που επλήγη από την κυβερνητική επιλογή της βίαιης απολιγνιτοποίησης.