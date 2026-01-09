Η Μαρία Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας: «Στόχος του κινήματος να αντιμετωπιστεί η διαφθορά»

Η Μαρία Καρυστιανού, από τη Νίκαια της Λάρισας, απέστειλε νέο πολιτικό μήνυμα για ενότητα προς αγρότες που παραμένουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται προς διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Η κυρία Καρυστιανού μίλησε ανοιχτά για τη συγκρότηση ενός κινήματος πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για μία κίνηση εντυπώσεων ή βιαστικών ανακοινώσεων.

«Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας. Δεν έχω να πω ημερομηνία, δεν έχω να πω όνομα. Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο, που σημαίνει ότι θα έχω πρόγραμμα έτοιμο και άτομα, θα βγούμε και θα μιλήσουμε για αυτό», τόνισε.

Επίσης, αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχεται μετά τη γνωστοποίηση για τον σχεδιασμό ίδρυσης του κινήματος. «Δέχομαι βολές γιατί δεν τους αρέσει που κάτι το οποίο ξεκίνησε πηγαία, αθώα μέσα από την κοινωνία για να φροντίσει την κοινωνία έχει πάρει τέτοια δύναμη», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση σχετικά με τον στόχο του κινήματος, η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε πως «ο στόχος του κινήματος είναι καταρχάς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η διαπλοκή που για μένα είναι το 80% των προβλημάτων μας: Ότι οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν, δεν υπάρχει τιμωρία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε διαρκώς σκάνδαλα που παραμένουν ατιμώρητα και φυσικά να υπάρξει πρόγραμμα και για την οικονομική ανάπτυξη, και για την υγεία, την παιδεία, το δημογραφικό την εξωτερική πολιτική για τα πάντα. Μία αλλιώτικη Ελλάδα».

