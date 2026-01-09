Πλακιάς για Καρυστιανού: «Ό,τι είναι άστεγο πολιτικά, γλείφει τη Μαρία, μπας και τους πάρει»

Ο Νίκος Πλακιάς μέσω του «Χ» τοποθετήθηκε για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αυτή τη φορά, σε διάλογο που είχε με χρήστη του Χ, αναφέρθηκε στις επιθέσεις και την κριτική που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση. Μάλιστα ο χρήστης ανέφερε ότι εκμεταλλεύεται την τραγωδία των Τεμπών για να αποκομίσει πολιτικό όφελος, ο Νίκος Πλακιάς υπογράμμισε ότι τα ονόματα που ακούγονται για το υπό σύσταση κόμμα, μόνο το νέο, το άφθαρτο και την κάθαρση δεν πρεσβεύουν.

Ενώ ταυτίστηκαν τσιπρολάγνοι συριζολάγνοι, αριστερά με δεξιά κυβερνητικά συκοφαντικά κατακάθια να γλύφουν την ίδια πιπίλα .. ότι η @mkaristianou επιδιώκει θέσεις κ αξιώματα πατώντας στα #Τεμπη

-Παρεμβαίνει ο κ Κύρτσος και τα βάζει όλα στη θέση τους.

— Σκοπίμιος Μπαλοτοκοπάκης (@skopimios) January 9, 2026

«Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους», σχολίασε.





Θες την γνώμη μου @skopimios ?

Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις.

Ποιος Κύρτσος ; που τον θυμήθηκες αυτόν ;

Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 9, 2026

