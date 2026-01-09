Μύδροι Πλακιά κατά Αρβανίτη: «Πήγες με την Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο για ψηφοθηρία»

Ο Νίκος Πλακιάς εξαπέλυσε επίθεση στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, όταν η ίδια είχε πάει στο Ευρωκοινοβούλιο για να υποβάλει διαμαρτυρία για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Πλακιάς έψεξε τον κ. Αρβανίτη, λέγοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την κυρία Καρυστιανού και τον κατηγόρησε για ψηφοθηρία. Ο Αρβανίτης σε συνέντευξή του στο Action24 απάντησε σε σχετική ερώτηση για τη στήριξη που έχει δείξει στην Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Δεν στήριξα την κυρία Καρυστιανού, στήριξα τον σύλλογο των Τεμπών και την ιστορία της αλήθειας για τους 57 που χάθηκαν από έγκλημα. Εγώ την πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής. Τον σύλλογο στηρίξαμε. Η Καρυστιανού είναι η πρόεδρος».

Ο κ. Πλακιάς φρόντισε να απαντήσει στον κ. Αρβανίτη με το... ίδιο νόμισμα, γράφοντας χαρακτηριστικά στο X ότι πήγε μαζί με την Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι για να στηρίξει τον σύλλογο των Τεμπών, αλλά για να μαζέψει ψήφους εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία της.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Παρακολούθησα την συνέντευξη του Κώστα Αρβανίτη στο action24tv στους δημοσιογράφους Γ. Γρηγοριάδη και Δώρα Κουτροκόη και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο να απαντά: Ότι δεν πήγε για την Καρυστιανού, αλλά για τον σύλλογο και για τα Τέμπη και θα συνεχίσει να το κάνει.

Όχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για κανένα συγγενή και για κανένα Τέμπη.

Πήγες μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς την δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου.

Η ζημιά που κάνατε με αυτές τις κινήσεις σας κύριε Αρβανίτη όλο αυτό το διάστημα είναι ανυπολόγιστη.

Να γνωρίζετε ότι στην πιθανή αθώωση του Καραμανλή έχετε μεγάλο μερίδιο και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που συνέβαλαν για αυτές τις κινήσεις.

Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν αναφέρατε και την επικοινωνία που είχατε με άλλους συγγενείς και τους ενημερώνατε ότι τότε στην αρχή θα πηγαίνατε με την Καρυστιανου και μετά στα δύσκολα θα πηγαίνατε με εκείνους;

Ακόμα περιμένουν. Βλέπετε εκείνοι δεν είχαν την δημοφιλία της κυρίας Καρυστιανού. Κρίμα ειλικρινά, κρίμα για εσάς».