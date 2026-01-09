Καρυστιανού: «Καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών», λέει συγγενής θύματος της τραγωδίας

Δριμεία κριτική στη Μαρία Καρυστιανού και την απόφασή της να ιδρύσει κόμμα άσκησε ακόμα ένας συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, που έχασε τη σύζυγός του στη σιδηροδρομική τραγωδία, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Λιάγκα και ανέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού «καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών».

Ο ίδιος μάλιστα, υπήρξε και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων του ατυχήματος και καταλόγισε στην κ. Καρυστιανού «μυστικοπάθεια», εξηγώντας ότι ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε από τον σύλλογο ήταν γιατί εκείνη «ήθελε μόνο γονείς στον σύλλογο, απέκλειε το δικαίωμα από παιδιά, αδέρφια, παππούδες και τραυματίες να διεκδικήσουν τη δίκαιωσή τους».

«Η μυστικοπάθεια της Καρυστιανού ήταν η αιτία που δεν συνέχισα με τον σύλλογο, ο τρόπος που λειτουργούσε απέκλειε πολλούς συγγενείς», σημείωσε χαρακτηριστικά και σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης είπε, επίσης, ότι «αν θέλουν να λειτουργήσουν συλλογικά, θα είμαι παρών για να υπηρετήσω τα Τέμπη και όχι κάποιο πρόσωπο» και συμπλήρωσε ότι δεν θα πήγαινε στο κόμμα της κ. Καρυστιανού, «γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια γύρω από αυτό».

