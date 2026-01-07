Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

Δριμεία κριτική στη Μαρία Καρυστιανού και στην απόφασή της να ιδρύσει κόμμα, άσκησε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», τόνισε ότι «δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα» και πρόσθεσε ότι κανείς από τους συγγενείς δεν είναι μαζί της σε αυτό το εγχείρημα.

«Εμείς περιμέναμε να παραιτηθεί από την ημέρα που το είπε, συνεχίζει και βγαίνει και μιλάει για κομματικό φορέα. Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες "είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα", αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα»», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Ασλανίδης υπενθύμισε παραιτέρω ότι «πριν δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα» και συμπλήρωσε: «Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, όχι για την κομματικοποίηση, γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Κι απ’ ό,τι άκουσα το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό».

«Δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή»

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε ακόμα: «Η κ. Καρυστιανού από τη στιγμή που λέει ότι θα συστήσει κόμμα, δεν έχει καμιά σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο. Βέβαια, σαν γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει, όχι όμως σαν πολιτικό πρόσωπο. Επειδή άκουσα ότι είπε ότι κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της».

Τόνισε μάλιστα ότι του προκαλεί απογοήτευση αυτή η εξέλιξη: «Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή κι ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα».

Επιπλέον, χαρακτήρισε αυτογκόλ της κυβέρνησης να ερευνήσει ο ΣΔΟΕ τον σύλλογο, λέγοντας: «Ήταν ένα αυτογκόλ της κυβέρνησης αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιους πληρώνουν, επικοινωνιολόγους κι όλους αυτούς και τους είπαν "πηγαίντε σε έναν Σύλλογο" και δεν έχουν πάει στον Φραπέ κι σε πολλούς άλλους και στοχοποιήσανε τον Σύλλογο».

Τέλος, σχετικά με την απόδοση δικαιοσύνης, ο Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι «θέλει λίγο σπρώξιμο η Δικαιοσύνη στη χώρα μας για να γίνει το αυτονόητο. Πιστεύω ότι θα γίνει το αυτονόητο».

