Οικονόμου: «Κάθε Δευτέρα μου κάνουν αλκοτέστ, την επόμενη φορά θα έχω μαζί μου ένα μπουκάλι να πιω»

Ο Δημήτρης Οικονόμου αποκάλυψε την... αγαπημένη δευτεριάτικη συνήθειά του. Όπως είπε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, έχει πέσει σε μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. ουκ ολίγες φορές πηγαίνοντας στο στούντιο για την εκπομπή με τον Άκη Παυλόπουλο.

Αφού... ξεσπάθωσε λέγοντας «καλά ρε παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό, στη δουλειά μας πάμε», ακολούθως εξήρε τη δουλειά που γίνεται από τα στελέχη της Τροχαίας.

«Κάθε Δευτέρα πρωί μου κάνουν αλκοτέστ. Στη δουλειά πάμε ρε παιδιά τέτοια ώρα. Την προηγούμενη φορά ήταν πριν το Καλλιμάρμαρο και τώρα στο ύψος του Φιξ στη Συγγρού. Δεν περνάει κανείς όμως, το έχουν κάνει ωραίο. Μέχρι και το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είχαν σταματήσει. Κάναμε το αλκοτέστ μας, βγήκαμε καθαροί» είπε ο Οικονόμου κι ακολούθως αποκάλυψε ότι προτίθεται να... παρανομήσει.

«Την άλλη βδομάδα θα έχω ένα μπουκαλάκι, να πιω μια γουλιά, να δω τι θα γίνει» είπε χαρακτηριστικά.