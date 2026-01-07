Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι»

«Η κυρία Καρυστιανού ανακοίνωσε κόμμα. Να πει ποιοι της προσέφεραν λεφτά και θέσεις, ώστε να μπορούμε αφού πει τα ονοματεπώνυμά τους να μιλήσουν κι αυτοί ή αν πρόκειται για μια ανοησία», ανέφερε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με όσα ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού.



«Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου. Δεν αναφέρεται ούτε ξανθιά ούτε μελαχρινή. Κανείς δεν ξέρει. Από κάτω στα σχόλια υπάρχουν από ακροαριστερά μέχρι ακροδεξιά», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

«Έχει τις περισσότερες θετικές κρίσεις ως μάνα. Από την ώρα που βγαίνει και κάνει πολιτικό κόμμα πρέπει να εκφράσει και πολιτικές θέσεις. Το προφίλ που βγάζει είναι τελείως ακροδεξιό. Μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον Βελόπουλο. Τα πρόσωπα που την περιστοιχίζουν είναι όλα "Νίκη"», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης