Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης 2026 από το kariera.gr: Βρες τη νέα θέση εργασίας που σου ταιριάζει

Οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr επιστρέφουν στη συμπρωτεύουσα στις 20 και 21 Μαρτίου 2026, στο Περίπτερο 6 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΣΚΘ), υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διοργάνωση αποτελεί σημείο συνάντησης για επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό και για επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελίξουν την καριέρα τους. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 45 εταιρείες και οργανισμοί από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίες προσλαμβάνουν ενεργά. Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με recruiters και στελέχη HR, διεκδικώντας μια θέση στην εταιρεία της επιλογής τους.

Η επιτυχία των Ημερών Καριέρας αποτυπώνεται και στα περυσινά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 21.000 συνεντεύξεις εργασίας, με τη συμμετοχή πάνω από 2.300 υποψηφίων και περισσότερων από 40 εταιρειών, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο της διοργάνωσης ως πλατφόρμας άμεσης διασύνδεσης εργοδοτών και υποψηφίων.

Οι Ημέρες Καριέρας επενδύουν και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα workshops και ομιλίες από επαγγελματίες της αγοράς, όπου θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις στο recruitment, οι εργασιακές προκλήσεις και οι ευκαιρίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας καθώς και πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη soft & hard skills.

Η είσοδος και η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά εδώ.

Ο Γιώργος Λαμπούσης, Managing Director στο kariera.gr, αναφέρει ότι «η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα και σημαντική δυναμική στην αγορά εργασίας.

Για το kariera.gr αποτελεί μια περιοχή στην οποία επενδύουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια και η ανταπόκριση της τοπικής αγοράς επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τις επιχειρήσεις της πόλης.

Οι εφετινές Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν πάνω από 45 εταιρείες, σε κλάδους όπως Λιανική, Βιομηχανία, Τρόφιμα και Ποτά, Ενέργεια και Τεχνολογία, κάτι που αποτυπώνει τη δυναμική της περιοχής αλλά και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στο kariera.gr για τη σύνδεσή τους με το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν».