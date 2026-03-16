Λαμία: Νεκρός 67χρονος μέσα στο σπίτι του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

Νεκρός μέσα στο σπίτι του σε συνοικία της νότιας Λαμίας εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου ένας 67χρονος άνδρας.

Το άψυχο σώμα του βρήκε ο αδελφός του, ο οποίος ανησύχησε όταν ο 67χρονος δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις. Μετέβη στο σπίτι του για να δει τι συμβαίνει και τότε ήρθε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα, ειδοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας προχώρησαν σε έλεγχο του χώρου και ανέλαβαν την προανάκριση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία - νεκροτομή που παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης