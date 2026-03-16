Ο Γιώργος Καρράς live στο ΕΞΑ στις 27 Μαρτίου με νέες κυκλοφορίες και special guests Vina kai Johny

Ο Γιώργος Καρράς, ιδρυτικό μέλος και βασικός συνθέτης του θρυλικού συγκροτήματος Τρύπες, έρχεται με την μπάντα του στο ΕΞΑ για μια δυναμική ζωντανή εμφάνιση με πολλά ντεσιμπέλ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κομμάτια από τις πρόσφατες δισκογραφικές του δουλειές «Τα Υλικά Της Χαράς» και «Ασκήσεις Απλότητας», εμβληματικές συνθέσεις από το σύνολο της καλλιτεχνικής του διαδρομής, καθώς και ολοκαίνουριο, ακυκλοφόρητο υλικό.

Μαζί του στη σκηνή

Άγγελος Μπουρνάς – κιθάρα, φωνητικά

Δημήτρης Κριτσίμης – μπάσο κλαρινέτο, πλήκτρα, φωνητικά

Δήμος Δημητριάδης – τύμπανα





Special Guests

Vina kai Johny

Οι Vina kai Johny είναι ένα spoken word μουσικό δίδυμο που συνδυάζει την ποίηση με τη μουσική, εξερευνώντας ένα ευρύ φάσμα ηχοτοπίων — από απλές μελωδικές γραμμές στην κιθάρα έως punk, indie και synth wave συνθέσεις. Η spoken word artist και ηθοποιός Βίνα Σέργη μαζί με τον μουσικό και κιθαρίστα Γιάννη Μητρούση δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία όπου η ποίηση, η μουσική και η performance μπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται, αγγίζοντας κοινωνικά ζητήματα και εσωτερικές αναζητήσεις και μετατρέποντας κάθε κομμάτι τους σε μια καθηλωτική εμπειρία. Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο «Love 'n Anarchy», καθώς και ένα single με τίτλο «Μητρική Στ-οργή».

Πληροφορίες



Γιώργος Καρράς

Live

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Χώρος: ΕΞΑ

Ιεροφαντών 13, Γκάζι

Πόρτες: 21:30

Έναρξη: 22:00

Εισιτήρια



Προπώληση: 7 ευρώ

Ταμείο: 10 ευρώ

Online προπώληση στο δίκτυο more.com:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giorgos-karras-live-sto-eksa/









Σχετικά με τον Γιώργο Καρρά

και τις πρόσφατες δισκογραφικές του δουλειές

«Τα Υλικά Της Χαράς» & «Ασκήσεις Απλότητας»

Ο Γιώργος Καρράς είναι μουσικός και συνθέτης με πολυετή παρουσία στην ελληνική ροκ σκηνή. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και βασικός συνθέτης του συγκροτήματος Τρύπες (1983–2001). Το 1993 κυκλοφόρησε το πειραματικό για την εποχή του αλλά πλέον θρυλικό «Υπέροχο Τίποτα» σε συνεργασία με τον Γιάννη Αγγελάκα. Το 2023 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, το ατμοσφαιρικό «Ασκήσεις Απλότητας».

Ο τελευταίος του δίσκος «Τα Υλικά Της Χαράς» (2024) τον βρίσκει να επιστρέφει σε πιο οικείες φόρμες με 10 τραγούδια σε ποίηση του Ανέστη Ευαγγέλου που ωστόσο διατηρούν την αίσθηση πειραματισμού που τον διακρίνει.

«Τα Υλικά Της Χαράς είναι ένας δίσκος ισορροπημένος, εμπνευσμένος, με ποικιλία στις ενορχηστρώσεις, που ταυτόχρονα καταφέρνει ν' ακούγεται φρέσκος, αποφεύγοντας τις πολλές αναφορές στα μεγαλεία που γνώρισε στο παρελθόν ο δημιουργός του». —Γιώργος Χούλλης, rockinathens.gr

«Στη νέα του δουλειά, ο Καρράς δεν φοβάται να πάρει ρίσκα. Τα κομμάτια ισορροπούν τέλεια ανάμεσα στη μελαγχολία και την εορταστική διάθεση, δημιουργώντας μια συναισθηματική διαδρομή που δεν σε αφήνει στιγμή να σταματήσεις να την παρακολουθείς». —Αντώνης Αντωνιάδης, rocking.gr

«Δίψα για έκφραση, ξέχειλες δόσεις αυθεντικότητας. Ο μουσικός που μάθαμε ως μπασίστα στις Τρύπες στο νέο άλμπουμ του μελοποίησε στίχους του Θεσσαλονικιού ποιητή Ανέστη Ευαγγέλου και το έντυσε με μουσική που άλλες φορές ακουμπά το rock, άλλες experimental, άλλες το hip-hop. Αν νοιάζεστε γι' αυτό που ονομάζουμε ελληνικό τραγούδι, ελληνική μουσική σκηνή, προτείνουμε Τα Υλικά Της Χαράς χωρίς δεύτερη σκέψη». —Γιάννης Παναγόπουλος, fragilemag.gr

«Ένας δίσκος με συμπαγές και στιβαρό αποτύπωμα, ένα δημιούργημα μεστό και ξεχωριστό. [...] Ο όλος συνδυασμός —της μουσικής, των στίχων και της φωνής— γεννούν ένα μίγμα βαθιά γοητευτικό και πέρα για πέρα περιπετειώδες». —Μιχάλης Νικολίτσης, ypogeio.gr

«Κάθε κομμάτι του "Ασκήσεις Απλότητας" μοιάζει να είναι φτιαγμένο με αγάπη και προσοχή πετυχαίνοντας να παντρεύει την απλότητα, αλλά σε καμία περίπτωση την απλοϊκότητα, με πολυεπίπεδες, προσεγμένες ενορχηστρώσεις που σχηματίζουν έναν κύκλο συνθέσεων που μπορεί να αγγίζει την τελειότητα αλλά, συγχρόνως, διατηρεί μια γλυκιά περιπετειώδη αυθάδεια, κάπως σαν τις γραμμές του εξωφύλλου που σχηματίζουν δυο κύκλους που τέμνονται αλλά δεν ταυτίζονται απόλυτα ποτέ». —Αντώνης Αντωνιάδης, rocking.gr

«Όλα στο άλμπουμ μαρτυρούν μια δουλειά που έχει γίνει από τον ίδιο τον Καρρά, τους μουσικούς που τον συνόδευσαν, και τους παραγωγούς του, που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, αυτή την στιγμή. Και γι' αυτό και είναι ένας από τους δίσκους που όχι απλώς πρέπει να ακουστούν από όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, αλλά που πρέπει —σχεδόν επειγόντως— στο τέλος του 2023 να συμπεριληφθούν στα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, ειδάλλως, θα μιλάμε για μια μουσική ευκαιρία που πήγε χαμένη και που, αγνώστω και αδίκω τω τρόπω, αρνήθηκε να αποκαλύψει την μουσική της ομορφιά και απλότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερο πρόθυμα ώτα». —Κωνσταντίνος Τσάβαλος, olafaq.gr

Με ένα τετραμελές σχήμα που δεν φοβάται να δοκιμάσει νέες φόρμες, οι ζωντανές εμφανίσεις του γκρουπ ισορροπούν ανάμεσα στην ωμή ενέργεια και την ατμοσφαιρική ένταση. Το μπάσο, τα τύμπανα, η κιθάρα, το μπάσο κλαρινέτο και τα πλήκτρα γίνονται η πρώτη ύλη για έναν ήχο έντονο, απρόβλεπτο και βαθιά προσωπικό. Μια ηχητική ταυτότητα σύγχρονη αλλά και διαχρονική με αποτέλεσμα ένα μουσικό τοπίο που είναι ταυτόχρονα οικείο και φρέσκο.

«Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του ελληνικού ροκ. Από το ξεκίνημά του στις "Τρύπες" μέχρι τη σημερινή σόλο πορεία του, ο Γιώργος Καρράς είναι από τους δημιουργούς που δεν σταματούν να πειραματίζονται και να ανοίγουν νέους κόσμους μέσα από τη μουσική». —Λία Κατσανά, praximag.gr