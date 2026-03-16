Ιράν: Βάζει στο στόχαστρο το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford
Η Τεχεράνη απειλεί τα κέντρα εφοδιασμού του αμερικανικού αεροπλανοφόρου το οποίο συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Τα κέντρα εφοδιασμού του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford απειλεί ανοιχτά το Ιράν.
Συγκεκριμένα ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις χρησιμοποιεί αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν στόχο επιθέσεων.
Το USS Gerald Ford επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Χατάμ αλ Ανμπιγιά δήλωσε: «Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί απειλή για το Ιράν. Συνεπώς, τα κέντρα εφοδιασμού και εξυπηρέτησης της ομάδας κρούσης του USS Ford θεωρούνται στόχοι».