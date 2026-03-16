Η Κούβα και ο Κάστρο ο νεότερος: Ποιος είναι ο «Κάβουρας» που διεκδικεί ρόλο στη νέα εποχή

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

O Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο με τον παππού του 

  • Ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, εγγονός του Ραούλ Κάστρο, εμφανίστηκε δημόσια δίπλα στον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας
  • Κανέλ, υποδεικνύοντας πιθανό μελλοντικό ρόλο στην κουβανική ηγεσία.
  • Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση λόγω αμερικανικών κυρώσεων, διακοπών ρεύματος, ελλείψεων καυσίμων και τροφίμων, καθώς και μείωσης του τουρισμού.
  • Η οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ που ανέτρεψε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Μαδούρο, διακόπτοντας την προμήθεια πετρελαίου στην Κούβα.
  • Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο, γνωστός ως «Κάβουρας» ή «Ραουλίτο», έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του παππού του και φαίνεται να αποκτά επιρροή στην πολι
Ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, εγγονός του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια μαζί με τον Κουβανό πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, εγείροντας ερωτήματα για τον μελλοντικό του ρόλο στην ηγεσία της Κούβας, καθώς το νησί αντιμετωπίζει πιέσεις για αλλαγή καθεστώτος από τις ΗΠΑ.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Ροντρίγκεζ Κάστρο συμμετείχε σε συνάντηση που είχε ο Ντίας-Κανέλ με τους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας και του Υπουργικού Συμβουλίου. Αργότερα, παρευρέθηκε σε συνέντευξη Τύπου όπου ο Ντίας-Κανέλ αναφέρθηκε στην κοινωνική και οικονομική κρίση του νησιού και επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του είχε μιλήσει με τις ΗΠΑ σχετικά με την πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον στην Αβάνα από τη δεκαετία του 1960 και την οποία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με το Axios , οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παρακάμπτοντας τα επίσημα κανάλια της κουβανικής κυβέρνησης. Αναλυτές και πολλοί Κουβανοί πιστεύουν ότι ο Ροντρίγκεζ Κάστρο κερδίζει δημόσια προβολή και θα μπορούσε ακόμη και να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης, καθώς η Κούβα αντιμετωπίζει τεράστιες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις από τις ΗΠΑ.

Πώς επιδεινώθηκε η κρίση στην Κούβα

Η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας, αποδυναμωμένη από δεκαετίες αμερικανικών κυρώσεων και οικονομικής κακοδιαχείρισης, αντιμετωπίζει μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις των τελευταίων ετών, με τη χώρα να οδεύει προς μια ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη. Οι διακοπές ρεύματος είναι εκτεταμένες, τα νοσοκομεία μειώνουν τις χειρουργικές επεμβάσεις, οι ελλείψεις καυσίμων και τροφίμων επιδεινώνονται, ενώ ο τουρισμός μειώνεται.

Η κατάσταση στην Κούβα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου που ανέτρεψε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, του οποίου η κυβέρνηση προμήθευε εδώ και καιρό το νησί με πετρέλαιο που επιδοτούνταν σε μεγάλο βαθμό. Η διακοπή των σχέσεων της Βενεζουέλας με την Κούβα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ουάσιγκτον για την ανατροπή της κομμουνιστικής κυβέρνησης στην Αβάνα. Από τα μέσα Δεκεμβρίου, η Ουάσιγκτον έχει αποκλείσει τη Βενεζουέλα από την αποστολή πετρελαίου στην Κούβα, στραγγαλίζοντας οικονομικά το νησί.

Oι Κάστρο με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η επιδρομή για τη σύλληψη του Μαδούρο αποκάλυψε επίσης τα τρωτά σημεία της Κούβας, σκοτώνοντας δεκάδες Κουβανούς υπαλλήλους ασφαλείας που είχαν αναλάβει την προστασία του Μαδούρο, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις δεν υπέστησαν θύματα.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να αφήσει ορισμένους από τους συμμάχους του Μαδούρο στην εξουσία στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της άδειας στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει καθήκοντα προέδρου, σηματοδότησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνίες με αντίπαλες παρατάξεις στην Κούβα αντί να επιδιώξει πλήρη αλλαγή καθεστώτος. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη πραγματοποιήσει σιωπηλά συναντήσεις με τις ελίτ της Βενεζουέλας πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο και τώρα φέρεται να διερευνούν παρόμοιες επαφές με ισχυρές προσωπικότητες στην Κούβα.

Σωματοφύλακας του παππού του

Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο, 41 ετών, είναι γιος της Ντέμπορα Κάστρο Εσπίν, κόρης του Ραούλ Κάστρο και του Λουίς Αλμπέρτο ​​Ροντρίγκεζ Λόπεζ-Καλέγια, στρατηγού επικεφαλής του Business Administration Group (GAESA), μιας κοινοπραξίας εταιρειών υπό στρατιωτική διοίκηση. Ο Ροντρίγκεζ Λόπεζ-Καλέγια, ο οποίος πέθανε το 2022, ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του πρώην προέδρου, ανέφερε το Associated Press.

Ο Ροντρίγκεζ Λόπεζ-Καλέγια ήταν «ένας άνθρωπος που ο Ραούλ Κάστρο εμπιστευόταν απόλυτα», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Άρκος, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών της Κούβας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Μετά τον θάνατο του Ροντρίγκεζ Λόπεζ-Καλέγια, ο Άρκος δήλωσε στο CNN ότι ο γιος του άρχισε να ανεβαίνει στην ιεραρχία, αναλαμβάνοντας την ασφάλεια του παππού του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, από το 2008 έως το 2018.

«Ο Ραούλ Γκιγιέρμο, «ελ Κανγκρέχο» (ο Κάβουρας),... έγινε επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του Ραούλ, της προσωπικής του ομάδας ασφαλείας», είπε ο Άρκος. «Τελικά, έγινε επικεφαλής αυτού που θα ήταν το κουβανικό αντίστοιχο της Μυστικής Υπηρεσίας». Φωτογραφίες δείχνουν τον Ροντρίγκεζ Κάστρο να φρουρεί τον 94χρονο παππού του σε διάφορες χρονικές στιγμές, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο ή υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους.

Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο είναι ευρέως γνωστός στην Κούβα με το παρατσούκλι «Ραουλίτο», που σημαίνει «Μικρός Ραούλ». Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο είναι επίσης ανιψιός του Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος ηγήθηκε της Κουβανικής Επανάστασης το 1959 και στη συνέχεια διετέλεσε πρόεδρος της χώρας από το 1976 έως το 2008. Αποχώρησε από το αξίωμα λόγω προβλημάτων υγείας και πέθανε το 2016.

Ο ειδικός διεθνών σχέσεων Φάουστο Πρετελίν σημείωσε ότι ο Ροντρίγκεζ Κάστρο δεν έχει γνωστή ιστορία εντός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας. Η Ντιάνα Κορέα, διευθύντρια του προγράμματος διεθνών σχέσεων στο Tecnológico de Monterrey, πιστεύει ότι η εμφάνισή του στις δημόσιες εκδηλώσεις του Ντίας-Κανέλ την Παρασκευή δείχνει τόσο την επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί ο Ραούλ Κάστρο στην κουβανική πολιτική σκηνή όσο και την εμπιστοσύνη που έχει ο πρώην πρόεδρος στον εγγονό του.

«Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι... ότι συμβαίνει δημόσια τώρα, αλλά αυτό που πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούμε - και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε την απάντηση - είναι για πόσο καιρό λειτουργεί ως αυτό το κανάλι επικοινωνίας», είπε.

Ερωτήματα για το μέλλον της Κούβας

Ένας άλλος από τους στενότερους συνεργάτες του πρώην προέδρου, είπε ο Άρκος, είναι ο γιος του, Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, τον οποίο πολλοί Κουβανοί θεωρούσαν εδώ και καιρό πιθανό διάδοχο μετά την παραίτηση του Κάστρο το 2018.

«Συμμετέχουν σε όλες αυτές τις υψηλού επιπέδου κυβερνητικές συναντήσεις, παρόλο που κανένας από αυτούς δεν κατέχει κυβερνητική θέση. Είναι τα μάτια και τα αυτιά του Ραούλ Κάστρο σε όλα όσα συμβαίνουν σε κυβερνητικό επίπεδο. Επομένως, δεν θα ήταν έκπληξη αν ήταν οι συνομιλητές του Ραούλ Κάστρο σε μια υποτιθέμενη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Έχουν υπάρξει πολλά δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι ο Ρούμπιο και ο Ροντρίγκεζ Κάστρο έχουν μιλήσει κρυφά, κάτι που κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο τέλος Φεβρουαρίου, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην κρίση στην Κούβα. «Η Κούβα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Και δεν χρειάζεται να αλλάξει μονομιάς. Δεν χρειάζεται να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Όλοι είναι ώριμοι και ρεαλιστές εδώ», δήλωσε ο Ρούμπιο στις 25 Φεβρουαρίου.

«Και πρέπει να κάνουν δραματικές μεταρρυθμίσεις. Και αν θέλουν να κάνουν αυτές τις δραματικές μεταρρυθμίσεις που θα ανοίξουν τον χώρο τόσο για οικονομική όσο και τελικά για πολιτική ελευθερία για τον λαό της Κούβας, προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ να το δουν αυτό», πρόσθεσε. Η Ντιάνα Κορέα τόνισε ότι εν μέσω της κρίσης στην Κούβα, πολλοί πολίτες βλέπουν την αυξημένη παρουσία του Ροντρίγκεζ Κάστρο ως ένδειξη ότι μπορεί να έρθει μια αλλαγή κυβέρνησης, στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

«Πολλοί λένε αυτή τη στιγμή ότι πρόκειται πράγματι για μια τεκτονική αλλαγή, η ανάληψη των ηνίων, έστω και αν γίνεται κάπως παρασκηνιακά, αλλά εξακολουθεί να έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο», είπε. «Βάζοντας τον Κάστρο να διαπραγματεύεται, τουλάχιστον εξωτερικά, φαίνεται ότι στέλνουν το μήνυμα ότι η διαπραγμάτευση είναι σοβαρή, επειδή αυτό το άτομο αντιπροσωπεύει όλη την κρατική εξουσία», κατέληξε.

