Μίνα Αρναούτη: «Ο κόσμος δεν θέλει να δεχτεί πως οδηγούσε ο Παντελίδης εκείνο το βράδυ»

Η Μίνα Αρναούτη επανέλαβε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ότι οδηγός στο μοιραίο τζιπ τη νύχτα του δυστυχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης, επιβεβαιώνοντας τη θέση της για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Παράλληλα, τόσο η ίδια όσο και η Φρόσω Κυριάκου έχουν κινηθεί νομικά εναντίον 57χρονου που ισχυρίστηκε ψευδώς πως ο Παντελίδης καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού. Η εκδίκαση της υπόθεσης, που ήταν προγραμματισμένη για τις 16 Μαρτίου, πήρε αναβολή και ορίστηκε για τις 23 Ιουνίου.

Η Μίνα Αρναούτη εξέφρασε την απογοήτευσή της για την άρνηση ορισμένων να αποδεχθούν ότι ο Παντελής Παντελίδης βρισκόταν πίσω από το τιμόνι εκείνη τη νύχτα. «Κάποιοι κατέθεσαν ψευδώς και δημιουργείται η εντύπωση ότι εμείς λέμε ψέματα», τόνισε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε την ανάγκη να αποκαλυφθεί η αλήθεια μετά από δέκα χρόνια και να επιτραπεί σε όλους να προχωρήσουν στη ζωή τους.

Στην ίδια εκπομπή, η Αρναούτη ανέφερε πως η ζωή της έχει «καθυστερήσει» λόγω της συνεχιζόμενης αμφισβήτησης της αλήθειας. «Ο κόσμος δυσκολεύεται να δεχθεί ότι ο Παντελής οδηγούσε. Δύο άτομα έκαναν ψευδείς καταθέσεις, αναφέροντας περιστατικά που δεν συνέβησαν ποτέ. Πρέπει να κλείσει αυτή η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες», πρόσθεσε.

Η μήνυση που έχουν καταθέσει η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου στρέφεται κατά του 57χρονου που υποστήριξε ψευδώς ότι ο Παντελίδης δεν ήταν ο οδηγός. Η εκδίκαση της υπόθεσης, με αναβολή μέχρι τις 23 Ιουνίου, αναμένεται να φωτίσει περαιτέρω τις συνθήκες του δυστυχήματος και να διευκρινίσει τις ευθύνες.