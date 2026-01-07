Καρυστιανού και αγρότες φέρνουν τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ

Τρικυμία φέρνουν στον ΣΥΡΙΖΑ οι κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία η ανακοίνωση της δημιουργίας κόμματος εκ μέρους της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων έχει φέρει διάσταση απόψεων εντός του κόμματος.

Από τη μία ο Νίκος Φαραντούρης ο οποίος κλήθηκε αργά χθες το βράδυ από την ηγεσία να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του όπου εμφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυμος να ενταχθεί στο νέο κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού. Από την άλλη, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος φάνηκε να βγαίνει προσωρινά εκτός γραμμής για τους αγρότες, καλώντας τους να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση, ωστόσο στη συνέχεια ανασκεύασε τις δηλώσεις του.





Δίνει εξηγήσεις ο Φαραντούρης



Οι φημολογία ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης προσβλέπει στην αντιπροεδρία του κόμματος Καρυστιανού υπήρχε εδώ και εβδομάδες στα δημοσιογραφικά γραφεία, όμως η προσέγγιση των δύο πλευρών φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης του κόμματος.



Στη συνέντευξή της η κ. Καρυστιανού επεφύλαξε ιδιαίτερα θετικές αναφορές για τον ευρωβουλευτή. Ερωτώμενη για τη συνεργασία με τον Νίκο Φαραντούρη στην εκδήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, η κ. Καρυστιανού απάντησε ότι έχει να πει «μόνο θετικά… Χαίρομαι που πολιτικοί καλωσορίζουν αυτό το εγχείρημα».



Ο κ. Φαραντούρης στη συνέχεια, με ένα μπαράζ συνεντεύξεων μέσα στη χθεσινή ημέρα, τόνισε ότι ανάμεσα στον ίδιο και την κ. Καρυστιανού υπάρχει μια «όσμωση» και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Μάλιστα δεν διέψευσε την προοπτική προσχώρησής του στο κόμμα τονίζοντας: «Να ανακοινωθεί πρώτα (το κόμμα); «Δεν θέλω να μπω σε σπέκουλα για μελλοντικά και αβέβαια. Νομίζω ότι το αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια θα εξελιχθεί σε τσουνάμι».



Όλα αυτά ενόχλησαν ιδιαίτερα την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον Νικόλα Φαραντούρη και του ζήτησε εξηγήσεις και διευκρινίσεις για τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Τον ρώτησε μάλιστα αν παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σε μία από τις συνεντεύξεις του, όταν του έγινε η σχετική ερώτηση από τους δημοσιογράφους, ο ευρωβουλευτής έδειξε να αποφεύγει να δώσει ευθεία απάντηση. Οι ίδιες πληροφορίες πάντως τονίζουν ότι στην επικοινωνία του με τον κ. Φάμελλο, ο Νίκος Φαραντούρης απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και δεσμεύτηκε να το ξεκαθαρίσει δημόσια άμεσα.



Σημειώνεται ότι για το θέμα του Νίκου Φαραντούρη θέση πήρε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτησή του ζητά να ξεκαθαρίσει τη θέση του αναφορικά με τις φήμες που τον συνδέουν με τον υπό διαμόρφωση κομματικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, καλώντας τον να πάρει θέση είτε απορρίπτοντας τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του ευρωβουλευτή.



Εντός-εκτός γραμμής ο Σ. Κεδίκογλου





Θέμα παραλίγο να δημιουργηθεί και με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη φάνηκε να βγαίνει εκτός της γραμμής απόλυτης στήριξης των αγροτικών κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι «όταν σε καλούν σε διάλογο πρέπει να πας στο τραπέζι, κι αν η κυβέρνηση δεν τηρήσει όσα λέει τότε να πάει σε κλιμάκωση».



Η δήλωση του κ. Κεδίκογλου έγινε αντικείμενο συζητήσεων, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα, με ανάρτησή του, ο ίδιος ξεκαθάρισε τη συνολική του θέση αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ξεχωριστά στην επίμαχη δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα.



Η θέση που εξέφρασε στην ανάρτησή του πάντως βρίσκεται εντός της συνολικότερης στάσης που τηρεί από την αρχή των κινητοποιήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ.



Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, «οι αγρότες δίνουν ένα δίκαιο αγώνα και είμαστε δίπλα τους. Η αδιαλλαξία της κυβέρνησης και ο κοινωνικός αυτοματισμός υπονομεύουν το διάλογο και την εκτόνωση της κρίσης».

Παραπέμπει δε στη δέσμη των επτά προτάσεων που έχει καταθέσει για το θέμα ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ καταλήγει λέγοντας: «Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα έχει αποκλειστική ευθύνη η κυβέρνηση, με τον τρόπο που χειρίστηκε τα θέματα και τον αγροτικό κόσμο, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό έλλειμμα αξιοπιστίας».

