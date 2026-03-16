Εθνική Ελλάδας: Με Κοντούρη και Τσιφτσή οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

Την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Μαρτίου, με Παραγουάη στο Καραϊσκάκη και Ουγγαρία εκτός έδρας, ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ανάμεσα στα ονόματα της λίστας βρίσκονται και αυτά των Αντώνη Τσιφτσή και Σωτήρη Κοντούρη.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τις φανέλες των ομάδων τους, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τους επιβραβεύει για τη δουλειά τους, αποφασίζοντας να τους καλέσει για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη