Συντετριμμένη η σύντροφος του James Handy: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο γιος μου τον σκότωσε»

Η Wendy Gledhill, σύντροφος του James Handy, δήλωσε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως ο γιος της, Michael Gledhill, φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον ηθοποιό.

«Προσπαθώ απλώς να τα βγάλω πέρα μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό», δήλωσε η 76χρονη στην εφημερίδα «The California Post» έξω από το σπίτι της στην περιοχή Ταρζάνα του Λος Άντζελες την Παρασκευή.

Η Wendy πρόσθεσε ότι «αγαπούσε τόσο τον James όσο και τον γιο της» και ότι δεν μπορεί να διανοηθεί πως ο Michael φέρεται να ευθύνεται για τη δολοφονία του ηθοποιού του «Top Gun: Maverick».

«Δεν μπορώ να το πιστέψω», φέρεται να είπε, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την τραγική υπόθεση που έχει συγκλονίσει την οικογένειά της και την παγκόσμια κοινότητα.

«Προσπαθώ απλώς να συνεχίσω...», πρόσθεσε η Wendy Gledhill πριν επιστρέψει στο σπίτι της, εμφανώς συγκλονισμένη από την τραγωδία.

Γείτονας της οικογένειας δήλωσε στην «The California Post» ότι ο 44χρονος Michael Gledhill παρουσίαζε κατά καιρούς παράξενη και καχύποπτη συμπεριφορά. «Έδειχνε πολύ ταλαιπωρημένος. Έμοιαζε σαν να μην άλλαζε καν τα ρούχα του».

Η ίδια, η οποία εκτιμά ότι ο Michael αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, υποστήριξε ότι κάποια στιγμή είχε εμφανιστεί στο σπίτι της και είχε ρωτήσει τον πατέρα της για τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο εσωτερικό της κατοικίας.

Ο James Handy

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια εκείνου του περιστατικού έδειχνε έντονη καχυποψία και παρανοϊκές τάσεις.

Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD), ο James Handy δέχθηκε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος μέσα στο σπίτι της οικογένειας Gledhill στην περιοχή Ταρζάνα το πρωί της Τετάρτης.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Handy αναίσθητο στην μπροστινή αυλή της κατοικίας, φέροντας σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές έχουν κατονομάσει τον Michael Gledhill ως βασικό ύποπτο για την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κλήση που πραγματοποίησε ο ίδιος στο 911 αμέσως μετά το περιστατικό, φέρεται να είπε στους τηλεφωνητές: «Είμαι ο Υιός του Ανθρώπου. Μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία και οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

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