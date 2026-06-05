Ορφέας Αυγουστίδης: Η τρυφερή ανάρτηση της μητέρας του, Μαρίας Τζομπανάκη για τα γενέθλιά του
Ο γνωστός ηθοποιός έγινε σήμερα 41 ετών και η μητέρα του ευχήθηκε με τον πιο τρυφερό τρόπο
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Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο οποίος κλείνει τα 41 του χρόνια.
Η μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη θέλησε να ευχηθεί στον γιο της με μία τρυφερή ανάρτηση στα social media. Η ηθοποιός δημοσίευσε σε Instagram Story μία κοινή τους φωτογραφία από τη σειρά «Σασμός», όπου συμπρωταγωνιστούσαν, την οποία συνόδευσε με το τραγούσδι του John Lennon «Beautiful Boy», εφράζοντας δημόσια την χαρά της για την πιο σημαντική ημέρα της ζωής της.
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