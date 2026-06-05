Ιουλία Καλλιμάνη: «Είπα "πού είναι ο Θεός", όταν έχασα τον πατέρα μου»

Για την σχέση της με τη θρησκεία και τις στιγμές που αμφισβήτησε την πίστης της μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο Open η Ιουλία Καλλιμάνη.

«Έχω ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία. Η οικογένειά μου ήταν πάντα πολύ κοντά με τη θρησκεία, ωστόσο έχω περάσει τις φάσεις μου. Λόγω της απώλειας του πατέρα μου έλεγα “πού είναι ο Θεός; Αν υπήρχε Θεός θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου;”. Το έχω εκμυστηρευτεί στον πνευματικό μου. Έχω πάρει τις απαντήσεις μου. Ο Θεός και ο Χριστός είναι πάντα εκεί, αρκεί να ανοίξουμε την καρδούλα μας και να τον βάλουμε μέσα», δήλωσε σε απόσπασμα της εκπομπής «After Dark» που προβλήθηκε μέσα από το «Happy Day».

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