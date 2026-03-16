Το Facebook του «έκλεισε» τον λογαριασμό - Με προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο, τον ξανανοίγει

Με προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών υποχρεώθηκε η εταιρεία Meta που διαχειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, να επαναφέρει σε λειτουργία προσωπικό λογαριασμό χρήστη, στον οποίο είχε διακοπεί η πρόσβαση.

Η Meta είχε κρίνει πως ο χρήστης παραβίασε τους όρους της πλατφόρμας περί copy – write και «έριξε» το προφίλ του, ενώ διέκοψε την πρόσβαση και σε «ομάδες» που διαχειρίζονταν, όπως δήλωσε στο Newsbomb.gr ο δικηγόρος του Βασίλης Σωτηρόπουλος. Ο πελάτης του υποστηρίζει πως επρόκειτο για αναδημοσίευση ενός βίντεο, όπως είχαν κάνει δεκάδες άλλοι χρήστες, το οποίο και κατέβηκε, εφόσον η πλατφόρμα έκρινε πως παραβιάζονταν οι όροι. Ωστόσο, η Meta προχώρησε και στη διαγραφή του λογαριασμού του, χωρίς να κάνει δεκτή την ένστασή του.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου, η εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited οφείλει να αποκαταστήσει την πρόσβαση του αιτούντος τόσο στον προσωπικό του λογαριασμό όσο και στις σελίδες και ομάδες που συνδέονται με αυτόν και τις οποίες διαχειριζόταν.

Η προσωρινή διαταγή θα ισχύει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 15 Ιουλίου, ενώ προβλέπεται ότι η εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, ακόμη και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όπως αναφέρεται, ο χρήστης είχε χάσει την πρόσβαση στον λογαριασμό του έπειτα από απενεργοποίηση που σχετιζόταν με τους όρους χρήσης της πλατφόρμας. Παρά τις ενστάσεις που είχε υποβάλει προς την εταιρεία, δεν είχε λάβει απάντηση.

Κατά τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, το δικαστήριο όρισε ότι η κοινοποίηση του δικογράφου προς τη Meta μπορούσε να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, τέσσερις ημέρες πριν από τη συζήτηση του αιτήματος για προσωρινή διαταγή.

Η νομική επιχειρηματολογία στηρίχθηκε κυρίως σε διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), και συγκεκριμένα στο άρθρο 22, που αφορά την απαγόρευση λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και στο άρθρο 15, που προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν.

Η υπόθεση θεωρείται ενδεικτική των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με τη διαχείριση λογαριασμών χρηστών σε μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του δικηγόρου Βασίλη Σωτηρόπουλου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑ PLATFORMS IRELAND LIMITED ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ FACEBOOK

Με προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών υποχρεώθηκε η ιδιοκτήτρια εταιρεία της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook να επαναφέρει σε λειτουργία και να αποδώσει στον αιτούντα την πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό καθώς και τις συναφείς σελίδες / ομάδες που εξαρτώνται από τον λογαριασμό του. Η προσωρινή διαταγή έχει ισχύ μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και υπό τον όρο συζήτησης αυτής, με δικάσιμο στις 15 Ιουλίου και κοινοποίηση προ 15 ημερών στην καθ' ης 'μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)'.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε σε αυτή την υπόθεση τον αιτούντα χρήστη του Facebook, ο οποίος είχε στερηθεί την πρόσβαση στον λογαριασμό του λόγω της απενεργοποίησης αυτού, όπως και των σελίδων / ομάδων που διαχειριζόταν για λόγο που σχετιζόταν με τους όρους χρήσης, ενώ είχε υποβάλει ενστάσεις στις οποίες η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν είχε ανταποκριθεί. Το Δικαστήριο κατά την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων όρισε κοινοποίηση του δικογράφου στην Meta με κάθε πρόσφορο μέσο, 4 ημέρες προ της συζήτησης του αιτήματος προσωρινής διαταγής.

Ως νομική βάση χρησιμοποιήθηκαν οι διατάξεις του GDPR για την απαγόρευση λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρο 22) και για την ενάσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 15).

Διαβάστε επίσης