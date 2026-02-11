Το Facebook «ζωντανεύει»: Θα κάνει κινούμενη την εικόνα προφίλ σας με AI εφέ

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, ανακοίνωσε ότι φέρνει λειτουργία που θα υποστηρίζεται από το Meta AI, ώστε να κάνει πιο διασκεδαστικά τα προφίλ σας.

Συγκεκριμένα, θα μπορεί να μετατρέπει την εικόνα προφίλ σε κινούμενη, δημιουργώντας ένα σύντομο βίντεο με εσάς να κινείστε.

Στόχος του Facebook είναι να δώσει ζωή στα προφίλ, που μέχρι σήμερα είχαν στατικές φωτογραφίες. Οι εικόνες θα μετατρέπονται σε ένα σύντομο βίντεο, στο ύφος που θα επιλέγει ο χρήστης, από μία λίστα προεπιλεγμένων κινήσεων, ώστε να δείχνει πώς πραγματικά αισθάνεται.

Η Meta AI θα αναλύει την εικόνα προφίλ και θα δημιουργεί μία κινούμενη με βάση όσα βλέπει να απεικονίζονται. Οι επιλογές που προσφέρονται αρχικά, περιλαμβάνουν διακριτικές κινήσεις, όπως ένα φιλικό χέρι που χαιρετά, εορταστικά εφέ με καπέλα πάρτι και κομφετί, ή συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως η εμφάνιση καρδιών.

Η εταιρεία προτείνει χρήση φωτογραφιών που δείχνουν μόνο ένα άτομο, το οποίο κοιτάζει προς την κάμερα και δεν έχει πολλά πράγματα στο φόντο, για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, με τη λειτουργία Restyle, θα μεταμορφώνει τις εικόνες που θέλουμε να ανεβάσουμε σε ένα story, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες επιλογές, ενώ ο χρήστης θα μπορεί να ζητήσει πώς θέλει να είναι το story, περιγράφοντας το κείμενο.

Ο χρήστης, αφού ανεβάσει τις φωτογραφίες και τα stories του, θα μπορεί να πατήσει στην επιλογή Restyle και να επιλέξει για παράδειγμα κάτι σε στυλ «κάνε την φωτογραφία σαν anime».

Η τρίτη προσθήκη της Meta, είναι η δυνατότητα να βάζουμε κινούμενο φόντο σε αναρτήσεις με κείμενο. Αντί για τις στατικές εικόνες που μπορούσαμε να βάλουμε μέχρι σήμερα, το Facebook θα δημιουργεί ένα κινούμενο φόντο, ώστε να «μαγνητίζει» την προσοχή των άλλων χρηστών στη ροή τους.

Όταν ο χρήστης θα πληκτρολογεί τη νέα λεζάντα, θα μπορεί να πατήσει το εικονίδιο «A» με το ουράνιο τόξο, για να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές στατικές και κινούμενες εικόνες. Θα μπορεί να συνοδεύει τις αναρτήσεις με κύματα να «σκάνε» σε μία παραλία στο φόντο ή με φύλλα που πέφτουν ένα φθινοπωρινό απόγευμα.