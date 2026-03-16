Στάρμερ: «Δεν θα εμπλακούμε στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Snapshot Ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά συνεργασία πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων και ΗΠΑ.

Η Βρετανία διαθέτει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών στην περιοχή και εξετάζει τη δημιουργία ικανοτήτων κατά των drones σε συνεργασία με συμμάχους.

Η Γερμανία και η Ιταλία δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε επιχείρηση στο Ορμούζ, αμφισβητώντας παράλληλα τις προσδοκίες για ευρωπαϊκή στρατιωτική συνδρομή.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ "καλή" και τόνισε τη σημασία της δράσης προς το συμφέρον της Βρετανίας.

Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ απειλείται από το Ιράν με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναρκες, ενώ η Βρετανία διατηρεί ναυτική παρουσία στην περιοχή μέσω της βάσης HMS Juffair στο Μπαχρέιν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, καθώς ανακοίνωσε ότι τα νοικοκυριά που εξαρτώνται από το πετρέλαιο για τη θέρμανση των σπιτιών τους θα λάβουν 53 εκατομμύρια λίρες κρατικής υποστήριξης.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποκλείει την κυβερνητική υποστήριξη για τους λογαριασμούς ενέργειας γενικότερα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ήταν δύσκολο να προβλεφθεί πού θα κυμανθούν οι τιμές του πετρελαίου και ότι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα πρέπει να είναι προτεραιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους να στείλουν στρατιωτικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των ναυτιλιακών οδών και στην απεμπλοκή των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου - αλλά η απάντηση μέχρι στιγμής είναι συγκρατημένη. Σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «εξετάζει τις επιλογές», αλλά παραδέχτηκε ότι η απόφαση ήταν «δύσκολη, δεν το κρύβουμε αυτό».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξόρυξης ναρκών στη Μέση Ανατολή, συνεργάζεται με συμμάχους σε ένα «βιώσιμο σχέδιο» για το άνοιγμα των ναυτιλιακών οδών. Διαφορετικά, οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές.

«Είναι μια συζήτηση· δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο λήψης αποφάσεων. Είναι προφανώς ένα δύσκολο ζήτημα, αυτό είναι αυτονόητο, σε σχέση με το πώς διασφαλίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία... Αλλά το συζητάμε αυτό με τις ΗΠΑ, με τους εταίρους του Κόλπου και με τους Ευρωπαίους», είπε.

Είπε ότι ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει «τα απαραίτητα μέτρα» για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους συμμάχους του, «δεν θα εμπλακούμε σε έναν ευρύτερο πόλεμο», καθώς αυξάνεται η ανησυχία στο εσωτερικό για την προοπτική μιας παρατεταμένης σύγκρουσης. «Θέλω να δω το τέλος αυτού του πολέμου το συντομότερο δυνατό, επειδή όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο πιο επικίνδυνη γίνεται η κατάσταση και τόσο χειρότερο είναι το κόστος ζωής εδώ στην πατρίδα», είπε.

Οι υπουργοί έχουν ανησυχήσει για την προφανή έλλειψη σχεδίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά ο Στάρμερ είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν πρέπει να χάσει από τα μάτια του» το γεγονός ότι τελικά θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγματευτική διευθέτηση.

Ο Στάρμερ διευκρίνισε μεταξύ άλλων πώς θα μπορούσε να μοιάζει το «σχέδιό» του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό δεν θα συμβεί και ποτέ δεν είχε προβλεφθεί να είναι αποστολή του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να είναι μια συμμαχία εταίρων, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με εταίρους τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον Κόλπο και με τις ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε έτσι. Δεν είναι απλό» είπε.

«Έχουμε ήδη αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών στην περιοχή. Εξετάζουμε επιλογές και εμπειρογνωμοσύνη, αλλά συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας πάνω σε αυτό». Πιεσμένος ξανά από το ITV, ο Starmer λέει ότι θέλει το σχέδιο να περιλαμβάνει «όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους». Λέει ότι θα μπορούσε επίσης να αναπτυχθεί ικανότητα κατά των drones.

Το θέμα συζήτησαν και άλλοι Ευρωπαίοι - και ΝΑΤΟικοί - υπουργοί σε όλο τον κόσμο. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, για παράδειγμα, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι κοντά στη διάλυση, προτού ξεκαθαρίσει ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στο Ορμούζ.

Αμφισβήτησε τι αναμένει ο Τραμπ από έναν μικρό αριθμό ευρωπαϊκών φρεγατών που δεν μπορεί να κάνει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στο Ορμούζ.

«Έχω καλή σχέση» με τον Τραμπ

Ερωτηθεί πώς θα κατέτασσε τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ από το μηδέν έως το 10, ο σερ Κιρ Σταρμερ είπε ότι «είναι μια καλή σχέση» και προσθέτει ότι είχαν «μια καλή συζήτηση χθες για τα Στενά». «Είμαστε ισχυροί σύμμαχοι, είμαστε εδώ και δεκαετίες».

«Αλλά είναι δική μου ευθύνη να ενεργήσω προς αυτό που θεωρώ ότι είναι το συμφέρον της Βρετανίας», προσθέτει ο Στάρμερ. «Αν είσαι πρωθυπουργός, δεν μπορείς να επιστρέψεις μια εβδομάδα αργότερα και να πεις - ωχ, έκανα λάθος με αυτόν τον πόλεμο, μπορώ να κάνω πίσω τώρα;»

Η πρόκληση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο θεωρεί ότι συνδέεται με τους Αμερικανούς με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτή η απειλή προέρχεται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας και πυραύλους που το Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει από σπηλιές στις βραχώδεις ακτές του ή από γρήγορα ταχύπλοα που πλέουν σε αυτά τα νερά.

Έπειτα, υπάρχουν και οι θαλάσσιες νάρκες, από τις οποίες πιστεύεται ότι το Ιράν έχει περίπου 5.000, αν και δεν είναι σαφές εάν έχουν αναπτυχθεί ακόμη. Τέλος, υπάρχει η θαλάσσια πειρατεία, η οποία διεξάγεται κυρίως από Σομαλούς πειρατές, η οποία τείνει να συμβαίνει πιο μακριά από τον Κόλπο, στην Αραβική Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, η Βρετανία είχε ισχυρή ναυτική παρουσία στον Κόλπο με το Armilla Patrol. Το 2018, το Ηνωμένο Βασίλειο επανίδρυσε μια μόνιμη βάση του Βασιλικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν, στο HMS Juffair, αλλά δεν διαθέτει πλέον ναρκοθηρευτικά σκάφη στην περιοχή.