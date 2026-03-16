Στάρμερ: «Δεν θα εμπλακούμε στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ παρείχε διευκρίνισε πώς θα μπορούσε να μοιάζει το «σχέδιό» του για το άνοιγμα του Ορμούζ.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά συνεργασία πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων και ΗΠΑ.
  • Η Βρετανία διαθέτει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών στην περιοχή και εξετάζει τη δημιουργία ικανοτήτων κατά των drones σε συνεργασία με συμμάχους.
  • Η Γερμανία και η Ιταλία δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε επιχείρηση στο Ορμούζ, αμφισβητώντας παράλληλα τις προσδοκίες για ευρωπαϊκή στρατιωτική συνδρομή.
  • Ο Στάρμερ χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ "καλή" και τόνισε τη σημασία της δράσης προς το συμφέρον της Βρετανίας.
  • Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ απειλείται από το Ιράν με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναρκες, ενώ η Βρετανία διατηρεί ναυτική παρουσία στην περιοχή μέσω της βάσης HMS Juffair στο Μπαχρέιν.
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, καθώς ανακοίνωσε ότι τα νοικοκυριά που εξαρτώνται από το πετρέλαιο για τη θέρμανση των σπιτιών τους θα λάβουν 53 εκατομμύρια λίρες κρατικής υποστήριξης.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αποκλείει την κυβερνητική υποστήριξη για τους λογαριασμούς ενέργειας γενικότερα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ήταν δύσκολο να προβλεφθεί πού θα κυμανθούν οι τιμές του πετρελαίου και ότι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα πρέπει να είναι προτεραιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους να στείλουν στρατιωτικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των ναυτιλιακών οδών και στην απεμπλοκή των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου - αλλά η απάντηση μέχρι στιγμής είναι συγκρατημένη. Σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «εξετάζει τις επιλογές», αλλά παραδέχτηκε ότι η απόφαση ήταν «δύσκολη, δεν το κρύβουμε αυτό».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξόρυξης ναρκών στη Μέση Ανατολή, συνεργάζεται με συμμάχους σε ένα «βιώσιμο σχέδιο» για το άνοιγμα των ναυτιλιακών οδών. Διαφορετικά, οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές.

«Είναι μια συζήτηση· δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο λήψης αποφάσεων. Είναι προφανώς ένα δύσκολο ζήτημα, αυτό είναι αυτονόητο, σε σχέση με το πώς διασφαλίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία... Αλλά το συζητάμε αυτό με τις ΗΠΑ, με τους εταίρους του Κόλπου και με τους Ευρωπαίους», είπε.

Είπε ότι ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει «τα απαραίτητα μέτρα» για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους συμμάχους του, «δεν θα εμπλακούμε σε έναν ευρύτερο πόλεμο», καθώς αυξάνεται η ανησυχία στο εσωτερικό για την προοπτική μιας παρατεταμένης σύγκρουσης. «Θέλω να δω το τέλος αυτού του πολέμου το συντομότερο δυνατό, επειδή όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο πιο επικίνδυνη γίνεται η κατάσταση και τόσο χειρότερο είναι το κόστος ζωής εδώ στην πατρίδα», είπε.

Οι υπουργοί έχουν ανησυχήσει για την προφανή έλλειψη σχεδίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά ο Στάρμερ είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν πρέπει να χάσει από τα μάτια του» το γεγονός ότι τελικά θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγματευτική διευθέτηση.

Ο Στάρμερ διευκρίνισε μεταξύ άλλων πώς θα μπορούσε να μοιάζει το «σχέδιό» του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό δεν θα συμβεί και ποτέ δεν είχε προβλεφθεί να είναι αποστολή του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να είναι μια συμμαχία εταίρων, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με εταίρους τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον Κόλπο και με τις ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε έτσι. Δεν είναι απλό» είπε.

«Έχουμε ήδη αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών στην περιοχή. Εξετάζουμε επιλογές και εμπειρογνωμοσύνη, αλλά συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας πάνω σε αυτό». Πιεσμένος ξανά από το ITV, ο Starmer λέει ότι θέλει το σχέδιο να περιλαμβάνει «όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους». Λέει ότι θα μπορούσε επίσης να αναπτυχθεί ικανότητα κατά των drones.

Το θέμα συζήτησαν και άλλοι Ευρωπαίοι - και ΝΑΤΟικοί - υπουργοί σε όλο τον κόσμο. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, για παράδειγμα, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι κοντά στη διάλυση, προτού ξεκαθαρίσει ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στο Ορμούζ.

Αμφισβήτησε τι αναμένει ο Τραμπ από έναν μικρό αριθμό ευρωπαϊκών φρεγατών που δεν μπορεί να κάνει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση στο Ορμούζ.

«Έχω καλή σχέση» με τον Τραμπ

Ερωτηθεί πώς θα κατέτασσε τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ από το μηδέν έως το 10, ο σερ Κιρ Σταρμερ είπε ότι «είναι μια καλή σχέση» και προσθέτει ότι είχαν «μια καλή συζήτηση χθες για τα Στενά». «Είμαστε ισχυροί σύμμαχοι, είμαστε εδώ και δεκαετίες».

«Αλλά είναι δική μου ευθύνη να ενεργήσω προς αυτό που θεωρώ ότι είναι το συμφέρον της Βρετανίας», προσθέτει ο Στάρμερ. «Αν είσαι πρωθυπουργός, δεν μπορείς να επιστρέψεις μια εβδομάδα αργότερα και να πεις - ωχ, έκανα λάθος με αυτόν τον πόλεμο, μπορώ να κάνω πίσω τώρα;»

Η πρόκληση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο θεωρεί ότι συνδέεται με τους Αμερικανούς με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτή η απειλή προέρχεται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας και πυραύλους που το Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει από σπηλιές στις βραχώδεις ακτές του ή από γρήγορα ταχύπλοα που πλέουν σε αυτά τα νερά.

Έπειτα, υπάρχουν και οι θαλάσσιες νάρκες, από τις οποίες πιστεύεται ότι το Ιράν έχει περίπου 5.000, αν και δεν είναι σαφές εάν έχουν αναπτυχθεί ακόμη. Τέλος, υπάρχει η θαλάσσια πειρατεία, η οποία διεξάγεται κυρίως από Σομαλούς πειρατές, η οποία τείνει να συμβαίνει πιο μακριά από τον Κόλπο, στην Αραβική Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, η Βρετανία είχε ισχυρή ναυτική παρουσία στον Κόλπο με το Armilla Patrol. Το 2018, το Ηνωμένο Βασίλειο επανίδρυσε μια μόνιμη βάση του Βασιλικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν, στο HMS Juffair, αλλά δεν διαθέτει πλέον ναρκοθηρευτικά σκάφη στην περιοχή.

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 14χρονος έπεσε από πατίνι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

13:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο συμβάλλουν οι Sales Managers στην ανάπτυξη των ομάδων πωλήσεων τους;

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Θέλουμε οριστικό τέλος στον πόλεμο όχι κατάπαυση πυρός – Τι είπε για τα Στενά του Ορμούζ

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Βίντεο και φωτογραφίες από τις καταστροφές που προκάλεσαν ιρανικοί πύραυλοι σε σπίτια

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Δεν θα εμπλακούμε στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή- Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν είναι αποστολή του ΝΑΤΟ»»

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία και Βρετανία λένε «όχι» σε ανάπτυξη του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο της Λάρισας - Φωτογραφίες

13:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το Facebook του «έκλεισε» τον λογαριασμό - Με προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο, τον ξανανοίγει

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Κοντούρη και Τσιφτσή οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 24ωρη απεργία την Τρίτη, συνέχεια με κινητοποιήσεις διαρκείας

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Αρχή για το Ξέπλυμα για Παναγόπουλο: Δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Αντιμέτωπος με κακούργημα

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

13:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Είχε πιστόλι κρότου στο αυτοκίνητο

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν μετατρέπει σε μουσείο το βομβαρδισμένο σχολείο θηλέων - «Nτοκουμέντο βαρβαρότητας»

12:55ΕΥ ΖΗΝ

10 φρούτα και λαχανικά με περισσότερο κάλιο από τις μπανάνες

12:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στη μάχη της Κυριακής

12:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το εξ αναβολής

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 24ωρη απεργία την Τρίτη, συνέχεια με κινητοποιήσεις διαρκείας

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: O Τραμπ απαιτεί από 7 χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στο Ορμούζ -«Ράλι» για το πετρέλαιο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Αρχή για το Ξέπλυμα για Παναγόπουλο: Δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Αντιμέτωπος με κακούργημα

13:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το Facebook του «έκλεισε» τον λογαριασμό - Με προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο, τον ξανανοίγει

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει αισθητά ο καιρός - Αξιόλογες βροχές αλλά και χιονοπτώσεις από Παρασκευή - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:17LIFESTYLE

Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ

09:31LIFESTYLE

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης έχασε τις 300.000 - Σταμάτησε ενώ ήξερε την απάντηση

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και το διπλό δράμα πίσω από το δυστύχημα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

08:41WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τη μυστηριώδη προέλευση των «σιωπηλών σεισμών»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: «Το όνομά μου είναι Κλεομένης» - Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη, λέει η οικογένεια του 20χρονου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

11:22LIFESTYLE

Όσκαρ απολίτιστων: Φωτογραφία στο διαδίκτυο απεικονίζει το «επίπεδο» των star του Χόλιγουντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ