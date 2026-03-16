Γερμανία και Βρετανία λένε «όχι» σε ανάπτυξη του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θεωρεί πως το ΝΑΤΟ πρέπει να εμπλακεί στην φύλαξη των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο Βρετανία και Γερμανία διαφωνούν.

Εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, «δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ» και «δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ».

«Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία για την άμυνα του εδάφους και στην τρέχουσα κατάσταση δεν υπάρχει εντολή για την ανάπτυξη του ΝΑΤΟ», είπε ο Στέφαν Κορνέλιους σε τακτική συνέντευξη Τύπου.

Ταυτόχρονα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ είπε ότι η Γερμανία δεν θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ έχει κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν βλέπω το ΝΑΤΟ να έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση ή να μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τα Στενά του Ορμούζ. Αν ήταν έτσι, τότε τα όργανα του ΝΑΤΟ θα το αντιμετώπιζαν αναλόγως», ανέφερε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Ο Βάντεφουλ ζήτησε επίσης περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σχετικά με τη μελλοντική πορεία του πολέμου κατά του Ιράν. «Πρώτα απ' όλα, θα είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να διευκρινίσουν πότε θεωρούν ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στρατιωτικοί στόχοι της επιχείρησής τους. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια σε αυτό», είπε.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις του είπε ότι το σχέδιο για την επαναλειτουργία των Στενών δεν αποτελεί αποστολή του ΝΑΤΟ. «Θα ήθελα να είμαι σαφής: δεν θα είναι, και ποτέ δεν είχε προβλεφθεί να είναι, αποστολή του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να είναι μια συμμαχία εταίρων, και γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με εταίρους τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον Κόλπο και με τις ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτό. Δεν είναι απλό», διευκρίνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την πίεση στους Ευρωπαίους συμμάχους να βοηθήσουν στην προστασία των Στενών και προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό» μέλλον αν τα μέλη του δεν συνδράμουν την Ουάσιγκτον.

Φωτ. Αρχείου - Το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στα ανοιχτά της Γαλλίας, στις 18 Νοεμβρίου 2018.

NATO: Χώρες της Συμμαχίας συνομιλούν ατομικά με τις ΗΠΑ

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο δίκτυο BBC ότι «οι σύμμαχοι έχουν ήδη αναλάβει δράση για να ενισχύσουν την ασφάλεια στη Μεσόγειο».

«Γνωρίζουμε ότι σύμμαχοι (σ.σ. στο ΝΑΤΟ) μεμονωμένα βρίσκονται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και άλλους σχετικά με το τι επιπλέον θα μπορούσαν να κάνουν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των σχολίων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με «περίπου επτά» χώρες σχετικά με την «αστυνόμευση» των Στενών του Ορμούζ.

